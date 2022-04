Die Dillinger Polizei meldet wieder viele Betrugsfälle

Wieder sind mehrere Bürgerinnen und Bürger im Kreis Dillingen auf Betrüger hereingefallen. Nicht alle erkannten die Tricks rechtzeitig.

Die Dillinger Polizei hat am Donnerstag mehrere Betrugsfälle mitgeteilt. So hat ein Lauinger an Ostermontag eine Smart-Watch im Internet entdeckt. Per Sofortüberweisung schickte er 270 Euro an den Käufer. Dieser hatte, um seine Seriosität zu untermalen, zwei deutsche Ausweise an den Lauinger geschickt - aber nie die Ware. Bei der jetzt erfolgten Anzeigenerstattung fand die Polizei heraus, dass die vorgezeigten Ausweise bereits mehrfach missbräuchlich für Betrugstaten im Internet benutzt wurden.

Buttenwiesener soll Spedition bezahlen

Ein Buttenwiesener hatte seinen Wagen für 21.200 Euro im Internet zum Verkauf angeboten. Das war bereits Anfang März. Damals meldete sich ein Interessent. Dieser gab vor, das Geld sofort zu überweisen. Eine Spedition sollte dann den Wagen abholen. Doch die Firma sollte der Verkäufer bezahlen. Der Buttenwiesener erkannte daraufhin den Betrugsversuch und überwies kein Geld.

Schreiben vom falschen Rechtsanwalt gelangt nach Gundelfingen

Die angebliche Rechtsanwaltskanzlei „Rainer Haas & Kollegen“ hat sich an einen Gundelfinger gewandt. 1638,19 Euro forderte die Kanzlei für einen angeblichen Telefonvertrag. Den jedoch hatte der Gundelfinger nie abgeschlossen. Im Internet gab es bereits zahlreiche Warnhinweise vor dem dubiosen Unternehmen, sodass der Gundelfinger laut Polizei kein Geld überwies.

1100 Euro im Landkreis Dillingen ergaunert

Gleich zweimal sind zudem Anwohner und Bürgerinnen aus dem Raum Wertingen und Schwenningen Opfer von Betrugshandlungen geworden: Beide erhielten bereits im Februar 2022 und am vergangene Woche eine Mitteilung von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse. Dieser erklärte, dass es zu einer Umstellung des TAN-Verfahrens gekommen ist und verschickte per SMS einen Link zur vermeintlichen Hausbank. Dort wurden dann mittels der von den Geschädigten herausgegebenen TAN Nummern unrechtmäßige Abbuchungen durchgeführt. Insgesamt ergaunerten die Betrüger dadurch Zahlungen in Höhe von 1100 Euro.

Die Polizei Dillingen rät erneut, niemals telefonisch persönliche Daten, Kontodaten oder Vermögensverhältnisse weiterzugeben. Seriöse Unternehmen und Banken werden solch sensible Daten niemals auf diesem Weg abfragen. Geben sie niemals PIN oder TAN Nummern an dritte Personen weiter. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit solcher Anrufe sollte das Gespräch beendet und bei der Hausbank oder Behörde persönlich zurückgerufen werden. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)

