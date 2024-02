2900 Personen im Kreis Dillingen bekommen Bürgergeld

Beim Rundengespräch der Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration geht es auch um den "Job-Turbo". Was das ist und für wen es gilt.

Der Organisator des 57. Rundgespräch und Vorsitzende der Unterstützergruppe Asyl/Migration, Georg Schrenk, war erfreut darüber, dass über 30 Menschen beim Termin dabei waren. Michael Künast, Leiter des Dillinger Job-Centers, informierte dabei unter anderem über Änderungen für Beziehende von Bürgergeld. Vordringlichstes Ziel sei es, die Menschen in Arbeit zu bringen. Die Zahl der Bürgergeldbezieher habe sich besonders durch den Zustrom der Geflüchteten aus der Ukraine erhöht, die von Beginn an diese Leistungen erhalten. Im Landkreis erhalten derzeit rund 2.900 Personen Bürgergeld, 2.000 sind erwerbsfähig. Etwa 45 Prozent davon sind erwerbsfähige Geflüchtete. Mit dem von der Bundesregierung und der Agentur für Arbeit eingeführtem "Job-Turbo" ist vorgesehen, Geflüchtete schneller, besser und nachhaltiger am Arbeitsmarkt zu integrieren, erklärt Künast.

Beratungen sind freiwillig und vertraulich

Eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung ist eine schnellstmögliche Teilnahme der Geflüchteten an den Integrationskursen, um dort die notwendigen Deutschsprachkenntnisse zu erwerben. Zum Ende des Kurses wird die Unterstützung durch die Arbeitsvermittler des Job-Centers nun intensiviert, damit Geflüchtete kurzfristig eine passende Arbeitsstelle finden können. Isabella Wlosek und Sonja Förg von der Zentralen Rückkehrerberatung (ZRB) der Caritas in Südbayern stellten beim Rundgespräch ebenfalls ihre Arbeit vor. Die ZRB ist Fachstelle für qualifizierte Rückkehrberatung für Drittstaatsangehörige mit einem nicht staatlichen Beratungsangebot.

80 Bilder "Dillingen ist bunt!" – Bilder von der Demo gegen rechts in der Kreisstadt Foto: Berthold Veh

Sie ist für Südbayern zuständig und die für Geflüchtete aus Dillingen beratende Stelle ist in Augsburg. Beraten werden können Personen im laufenden Asylverfahren, Personen mit humanitärem Aufenthaltsrecht und vollziehbar Ausreisepflichtige. Die Beratungen sind freiwillig, vertraulich und ergebnisoffen. Sie sollen eine Rückkehr in Würde fördern. Die Beratung orientiert sich an der Ist-Situation der Klienten.

Zentrale Beratung bei der Dillinger Caritas

Mithilfe der Förderprogramme können Voraussetzungen geschaffen werden, um nach Rückkehr ins Herkunftsland eine Existenz aufzubauen. In einem Beispiel wurde verdeutlicht, dass doch erhebliche Mittel etwa für die Rückkehr nach Nigeria bereitgestellt werden. Im Jahr 2023 wurde die Rückkehrerberatung von 542 Menschen in Anspruch genommen von denen 349 ausreisten, steht es in der Pressemitteilung. Neben der zentralen Beratung der Caritas können Geflüchtete, die abgeschoben werden sollen, auch die staatliche Rückkehrerberatung bei der Regierung von Schwaben in Anspruch nehmen. Bei der anschließenden Aussprache wurden insbesondere Fragen nach der Rückreise von Geflüchteten in die Türkei und auch die Herausforderungen, die mit einer Abschiebung zusammenhängen, diskutiert. Hauptkritikpunkt ist die Tatsache, dass Rückführung oft erst nach mehreren Jahren realisiert und nicht selten die schon gut integrierten Kinder der Betroffenen, die Leidtragenden sind.

Zum Abschluss informierte Georg Schrenk über die Möglichkeiten eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund guter Integration zu erhalten. Unumgänglich sind dazu jedoch Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2 sowie grundsätzlich die Sicherstellung des Lebensunterhalts. Mit dem Dank an die Referentinnen und Referenten endete eine interessante Veranstaltung. Rundgespräche, was nicht überall bekannt ist, können auch durch interessierte Bürger, die nicht in der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe tätig sind, besucht werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch