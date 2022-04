AfD-Landratskandidat Christoph Maier sorgt bei DZ/WZ-Forum für Buhrufe

Der Landtagsabgeordnete will eine inhaltliche und personelle Alternative bieten. Er spricht von einer „Massenmigration“ und „hysterischen Debatte“ über die Klimapolitik.

Christoph Maier wirkt an diesem Abend angespannt. Der AfD-Landratskandidat, dessen Partei der Verfassungsschutz als „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ einstuft, sitzt neben den anderen Kandidaten steif rechts außen auf der Bühne. Immer wieder blinzelt er während dem DZ-/WZ-Forum nervös mit den Augen.

AfD-Landratskandidat Christoph Maier wird ausgebuht

In seinen Aussagen bleibt Maier anfangs vage, erhält für einige seiner Ansichten Beifall vom Publikum. Im Laufe des Abends taut er auf, spricht oft von Deutschland, wird klarer in seiner Wortwahl und seinen Absichten. Das führt bei Zuschauenden zu Gebrummel, gipfelt in Ablehnung und einem entlarvenden Fauxpas des 37-Jährigen.

Bei der Podiumsdiskussion vor der Dillinger Landratswahl am 15. Mai stehen heute die drei Kandidaten Christoph Mettel (CSU), Markus Müller (Freie Wähler) und Christoph Maier (AfD) auf der Bühne im Dillinger Stadtsaal Rede und Antwort.

Als der Landtagsabgeordnete nach drei Stunden Diskussion zusammenfasst, warum er Landrat werden möchte, kassiert er Buhrufe und deutlich wenig Applaus als seine Mitstreiter Christoph Mettel und Markus Müller. Der Jurist wirbt für sich: „Ich stehe für den Aufbruch, ich biete eine inhaltliche und personelle Alternative zu den Kandidaten.“ Mit einer bodenständigen und konservativen Politik werde der Landkreis Dillingen eine große Zukunft vor sich haben. Als Ziele hierfür nennt er die Abschiebung von „Ausreisepflichtigen“, die Energiewende und die steigenden Lebenshaltungskosten.

Klimakrise ist für Christoph Maier (AfD) eine "hysterische Debatte"

Gegenüber der Klimaschutzpolitik zeigt sich der Memminger Stadtrat auf ganzer Linie kritisch, und bezeichnet sie als „hysterische Debatte“. Auf die Frage, wie er als Landrat der Klimakrise entgegenwirken würde, antwortet Christoph Maier: „Wir wollen uns einen gewissen Lebensstandard erhalten und nicht zurückfallen in die Steinzeit.“ Gegen den Ausbau von Solaranlagen auf Ackerflächen spricht er sich aufgrund der drohenden Lebensmittelknappheit aus. Das AKW in Gundremmingen möchte er wieder hochfahren und es sollen keine weiteren Windräder gebaut werden. Er findet: „Wir haben keine Klimaschutzziele zu erreichen, sondern haben unsere Umwelt und Natur zu schützen.“

Maier spricht wiederholt von „Massenmigration“. Diese habe in den vergangenen Jahren zum Ungleichgewicht der Gesellschaft und der Finanzen geführt. Nun drohe eine weitere „Migrationswelle“. Maier behauptet zudem, dass es im Landkreis 218 „Ausreisepflichtige“, gebe, die er als Landrat abschieben würde. Diese kosteten den Kreis angeblich knapp zehn Millionen Euro. Das werde zum Teil umgelegt, aber bleibe auch am Kreishaushalt hängen.

Nach Informationen unserer Redaktion sind viele Asylsuchende dieser Gruppe Langzeitgeduldete, die arbeiten. Die Geldleistungen werden dem Kreis komplett vom Freistaat erstattet. Auch die behauptete Summe ist fraglich.

AfD-Landratskandidat findet Alexander Gauland und Frei.Wild gut

Die politische Richtung von Maier zeigt sich deutlich in einigen Antworten. Als möglichen Preisträger für den europäischen St.-Ulrichs-Preis benennt er AfD-Politiker Alexander Gauland. Die Partei hatte sich aus Protest gegen die Eurorettungspolitik gegründet. Als Lieblingsmusik bezeichnet er Frei.Wild, eine umstrittene Rockband aus Südtirol, die von glühender Heimatliebe singt.

Den Abend beendet Maier voller Inbrunst mit: „Frischer Wind ins Dillinger Rathaus mit Christoph Maier.“ Eine kleine Nachhilfestunde in Heimatkunde: Der Landrat sitzt nicht in der Stadtverwaltung, wie der Oberbürgermeister Frank Kunz, sondern im Landratsamt.