Betrug mit gebrauchtem Internetzubehör

Zwei Männer aus dem Kreis Dillingen kaufen auf einem Anzeigenportal vermeintlich einen Router und einen Repeater ohne Käuferschutz. Die Ware erhalten sie nicht.

Ein 37-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Dillingen wurde in einem Kleinanzeigenportal auf einen Wlan-Router aufmerksam, den ein bisher unbekannter Betrüger zum Verkauf angeboten hatte. Der Mann überwies laut Polizei unversichert 80 Euro an den vermeintlichen Verkäufer. Die Ware erhielt er nicht. In einem anderen Fall bezahlte ein 49-Jähriger aus dem östlichen Landkreis für einen Repeater, der ebenfalls in einem Kleinanzeigenportal inseriert wurde, 40 Euro ohne Käuferschutz. In beiden Fällen erstatteten die Geprellten Anzeige bei der Polizei. (AZ)