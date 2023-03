Die Wandersaison im Kreis Dillingen ist eröffnet

Deutschlands flachster Premiumwanderweg beendet die Winterpause. Alles Wissenswerte rund um den Donauwald-Wanderweg.

Wildnis, Stille und Kraftquelle in einem - Wandern auf dem Donauwald-Wanderweg heißt Wandern im Einklang mit der Natur und sich selbst. Dies ist ab sofort wieder möglich. Der einzige Premiumwanderweg in Bayerisch-Schwaben startet nach vier Monaten Winterpause in seine vierte Wandersaison. Allerdings ist es die erste richtige Saison ohne coronabedingte Einschränkungen. Die Maskenpflicht im Zugverkehr ist gefallen.

22 Bilder Mit dem Donauwald-Premiumwanderweg von Gundelfingen über Lauingen nach Dillingen Foto: Laura Mielke

Damit wird die klimaschonende Anreise mit der Bahn wieder attraktiver und zugleich entspannter. Auch alle Etappenorte des Weges können problemlos mit der Donautalbahn erreicht werden. „Außerdem dürfen die Gastgeber die Wanderer wieder uneingeschränkt empfangen“, freut sich Franziska Häußler vom Team Tourismus bei Donautal-Aktiv und nennt zugleich den Grund für die Winterpause von November bis Ende Februar. „Wir wollen der sensiblen Natur entlang der Donau und im Auwald eine Ruhepause gönnen“.

Einzigartige Tier- und Pflanzenwelt in der Region entdecken

Frei nach dem Motto „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“, können Einheimische und Gäste nun wieder den Donauwald mit seiner einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt entdecken und genießen. Die ersten Frühlingsboten haben bereits ihren Weg durch den Waldboden gefunden und in ein weißes Blütenmeer verwandelt. Die Märzenbecher werden dann im April vom Bärlauch abgelöst, der im Auwald seinen ganz besonderen Duft „versprüht“.

Pause machen und auf den Panoramaliegen entspannen

Die Macher des Weges waren in der Winterpause nicht untätig. Während der kalten Jahreszeit wurden zahlreiche Rastplätze, in Form von Panoramaliegen und Brotzeitinseln, eingerichtet. Somit steht einer Wanderung auf Deutschlands flachstem Premiumwanderweg nichts mehr im Wege. 60 Kilometer purer Naturgenuss zwischen Günzburg und Schwenningen warten auf Genusswanderer und Naturliebhaber. Alle wichtigen Infos mit zahlreichen Etappenvorschlägen und Tipps sind auf der Webseite www.donauwald-wanderweg.de zu finden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch