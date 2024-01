Dillingen demonstriert gegen rechts – und für mehr Menschlichkeit

Die Grünen und die Unterstützergruppe Asyl/Migration haben für Samstag eine Kundgebung in der Kreisstadt organisiert.

Hunderttausende Menschen sind am Wochenende in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie auf die Straße gegangen. Und jetzt wird es auch in Dillingen eine Demonstration gegen rechts – und für mehr Menschlichkeit geben. Zu dieser Kundgebung rufen am Samstag, 27. Januar, die Grünen und die Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration auf.

Das vergangene Wochenende sei "ein gutes Zeichen" gewesen

Der Vorsitzende der Gruppe, Georg Schrenk, hat in den vergangenen Tagen Anrufe von Bürgern und Bürgerinnen bekommen, ob nicht auch in der Kreisstadt ein Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt werden sollte. Daraufhin habe er sich mit Landrats-Stellvertreter Georg Hien (Grüne) zusammengesetzt und beschlossen, unter dem Motto "Für mehr Menschlichkeit! Gegen rechts" eine Kundgebung in Dillingen zu organisieren. Das vergangene Wochenende, als Hunderttausende in Deutschland gegen Rechtsextremismus mobil machten, sei "ein gutes Zeichen" gewesen, sagt Schrenk. Da dürfe man jetzt aber auch nicht nachlassen.

Das jüngste Treffen rechtsextremer Politiker in Potsdam, bei dem auch die Remigration von Menschen mit Migrationshintergrund Thema war, hat auch Hien und Schrenk sorgenvoll gestimmt. Viele Menschen, so Hien, verspürten Angst, wenn sie die Äußerungen von Politikern und Zeitgenossen hören oder erfahren, "dass über die Deportation von Menschen nachgedacht wird". Vergessen scheine die Nazi-Vergangenheit, die ins Verderben führte und mehr als 60 Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Und verdrängt werde, dass nach dem Krieg trotz aller Mängel ein Gesellschaftssystem entstanden sei, "in dem wir in Frieden und Freiheit leben", wie der Grünen-Kreisrat betont. Der informelle AfD-Führer Björn Höcke äußere sich in dem 2018 erschienenen Buch „Nie zweimal in denselben Fluss“, dass zum Schutz der nationalen und europäischen Außengrenzen "ein groß angelegtes Remigrationsprojekt notwendig sein" werde.

Die Demo beginnt um 13.30 Uhr beim Dillinger Schloss

Die Unterstützergruppe Asyl/Migration und die Grünen wollen nun, wie Schrenk mitteilt, gegen alle Absichten, die Zeit von 1933 bis 1945 zurückzuholen, mit der Demonstration in Dillingen ein Zeichen setzen. So beginnt die Kundgebung "Für Menschlichkeit! – Gemeinsam gegen rechts!" am Samstag, 27. Januar, um 13.30 Uhr beim Schloss in Dillingen. Die Teilnehmenden gehen von dort über die Königstraße und die Kardinal-von-Waldburg-Straße zum Ulrichsplatz. Dort findet die Kundgebung statt.

Hien und Schrenk bitten darum, auf Plakate und Symbole, die Menschen beleidigen könnten, zu verzichten. Für Rückenfragen stehen die beiden über die E-Mail-Adressen j.hien@gmx.de und gschrenk@aol.com zur Verfügung. (mit AZ)

Lesen Sie dazu auch