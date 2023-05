Endlich Sonnenschein: So wird der Vatertag im Kreis Dillingen gefeiert

Die Auswahl ist am Feiertag in der Region groß - von der Bootsgaudi in Gremheim über den Gaudi-Mehrkampf in Wortelstetten bis zum Bissinger Himmelfahrtsmarkt.

Endlich Sonnenschein. Das fällt auch bei Adolf Ziegelmüller, dem Fördervereinsvorsitzenden des Lauinger Bürgerwehrspielmannszugs, eine Menge Druck ab. Die Musiker und Musikerinnen richten am Donnerstag wie viele andere Vereine in der Region ihr Vatertagsfest aus, und für das Gelingen spielt das Wetter eine entscheidende Rolle. "Seit 20 Jahren hat das Vatertagsfest bei uns Tradition", sagt Ziegelmüller. Und als die Sudhausmusikanten gegen 11 Uhr zu spielen beginnen, füllen sich die Bänke auf dem Gelände in der Alois-Moser-Straße. Viel Spaß haben die Besucher und Besucherinnen beim Maßkrugschieben. Für Buben und Mädchen wird Kinderschminken angeboten, auch eine Hüpfburg steht bereit. Der Erlös aus dem Rahmenprogramm geht zum achten Mal an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Tapfheimer freut sich über Geschenk der Kinder

Stammgäste sind Gabi und Paul Kienmoser, der Ehrenvorsitzende des Schützenvereins Frauenriedhausen. Die beiden haben zuvor den Festgottesdienst auf dem Beutenstetterhof besucht. "Wir gehen an Christi Himmelfahrt immer miteinander fort", sagt Gabi Kienmoser. Ihr Mann sei jedenfalls am Vatertag nie allein unterwegs, denn dies sei für sie ein Familientag. Der Tapfheimer Reiko Herzog hilft beim Vatertagsfest des Spielmannszugs an der Kasse mit. "Der Vatertag ist etwas Besonderes", sagt Herzog. Am Morgen habe er von seinen beiden Töchtern eine Faltkarte und ein kleines Geschenk bekommen. "Über den Papi-Schlüsselanhänger und die lieben Worte habe ich mich sehr gefreut", berichtet der Tapfheimer.

Viel Spaß hatten Gäste beim Maßkrugschieben auf dem Vatertagsfest des Lauinger Bürgerwehrspielmannszugs. Der Erlös geht an die Kartei der Not. Foto: Berthold Veh

Spielt der kirchliche Feiertag überhaupt noch eine Rolle? Klinikseelsorgerin Maria-Anna Immerz hat am Vorabend des Feiertags die Heilige Messe in der Dillinger Krankenhauskapelle besucht. "Es war feierlich und festlich", sagt die Pastoralreferentin der Pfarreiengemeinschaft St. Peter. Der christliche Glaube könne Halt geben, Christi Himmelfahrt selbst sei "der Anlauf auf Pfingsten". Immerz kann aber auch dem Vatertag etwas abgewinnen. "Ich empfinde es als gut, wenn dadurch auf die Bedeutung der Väter hingewiesen wird", sagt die Pastoralreferentin.

Einen Gaudi-Mehrkampf, veranstaltet vom Fanclub SV Wortelstetten, gab es auf dem Sportgelände im Alois-Miller-Stadion. Foto: Ulrike Walburg

Eine lange Tradition hat die Vatertagsfeier auch in Wortelstetten. Groß und Klein trifft sich hier zum geselligen Beisammensein auf dem Gelände des Alois-Miller-Stadions. Es gibt Weißwurstfrühstück, Bratwürste, Steaks und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Die Stimmung ist gut, die Sonne scheint und es wird viel gelacht. Benedikt Kempter, Hans Kratzer, Josef Foag und Richard Liepert nutzen die Gelegenheit zum Schafkopfspiel. Andere Besucher und Besucherinnen mögen es sportlich. Bei einem Gaudi-Mehrkampf, veranstaltet vom Fanclub des SV Wortelstetten, fordern sich die Teilnehmer in einem Parcours mit verschiedenen Disziplinen heraus. Es gibt Dosenwerfen und Gummistiefel-Weitwerfen, dabei werden von einem gewissen Abstand aus Gummistiefel in eine alte Zinkwanne geworfen. „Sieht einfach aus, ist aber gar nicht so einfach“, sagt Stefan Kratzer, Vorsitzender des Sportvereins Wortelstetten. Autoreifen in verschiedenen Größen liegen am Boden. Hier besteht die Herausforderung darin, mit dem Ball in die Reifen zu treffen.

Benedikt Kempter, Hans Kratzer, Josef Foag und Richard Liepert nutzen am Vatertag in Wortelstetten die Gelegenheit zum Schafkopfspiel. Foto: Ulrike Walburg

Eine sportliche Herausforderung gibt es auch bei den Donaubootsfahrern in Gremheim. Weil die Donau nach den jüngsten Regenfällen zu viel Wasser führt und deshalb zu reißend ist, findet das Spektakel nicht auf dem Fluss, sondern auf einem Weiher in der Nähe der Treidelhalle statt. Acht Bootsgruppen mit einer jeweils achtköpfigen Besatzung meistern die Spiele und Aufgaben unter den Augen vieler interessierter Ausflügler mit Bravour. Am Ende liegt die Hütte Gremheim vorn, gefolgt vom Musikverein Donauklang und der Freiwilligen Feuerwehr Blindheim. Familien, Gruppen von Vätern und andere Ausflügler ziehen schließlich begleitet von den Schwenninger Musikanten zur Treidelhalle. Dort bewirten die Gremheimer Donaubootsfahrer die Gäste. "Dank Sonne und der fröhlichen Stimmung ist das doch ein herrlicher Himmelfahrtstag", sagt der Schwenninger Bürgermeister Johannes Ebermayer. Er begrüßt den CSU-Landtagskandidaten Manuel Knoll und dankt stellvertretend dem Vorsitzenden der Bootsfahrer, Michael Nitbaur, für die perfekte Organisation.

Bei herrlichem Frühlingswetter genossen Hunderte von Besucherinnen und Besuchern aus nah und fern die Angebote auf dem Bissinger Himmelfahrtsmarkt. Nachdem dieser im Vorjahr erstmalig nicht mehr in der Marktstraße, der Hauptverkehrsader des Ortes, abgehalten worden war, votierten die Mitglieder des Gemeinderates mehrheitlich dafür, dass die Fieranten heuer und in den kommenden Jahren ihre Stände auf dem Parkplatz des Gasthauses Krone und an den Kesselwiesen aufbauen. Neben etlichen Verkaufsständen hatten wieder eine Reihe von Bissinger Betrieben geöffnet und präsentierten ihre vielfältigen Angebote. Und da auch wieder durch die Fischerfreunde Bissingen, die Pferdefreunde Kesseltal, den TSV Bissingen und natürlich das Gasthaus Krone mit seinem Biergarten für alle möglichen kulinarischen Genüsse gesorgt war und zudem auch für die Kinder genügend Angebote zum Fahren oder Spielen zur Verfügung standen, war ein großartiger Markttag vorprogrammiert. Wie immer kamen mehrere Vereine, Feuerwehren und, anlässlich des hohen christlichen Feiertags, auch viele Buggenhofen-Wallfahrer zu Fuß oder mit ihren Rädern zum Markt nach Bissingen.