Im Kesseltal lebt die seltene Schlingnatter

Zwei Jahre wurde daran gearbeitet, nun liegen die Ergebnisse der Naturschutzfachkartierung im Landkreis Dillingen vor. Diese Tierarten gibt es bei uns.

Nach zweijährigen Geländearbeiten haben Experten und Expertinnen im Auftrag des Bayerischen Landesamts für Umwelt (LfU) die Ergebnisse der Naturschutzfachkartierung im Landkreis Dillingen vorgelegt. Diese Kartierung untersucht die Verbreitung und den Bestand ausgewählter Tiergruppen und wird landkreisweise in ganz Bayern durchgeführt. Verteilt auf über 600 Lebensräume und weitere 500 Einzelangaben wurden Nachweise von bemerkenswerten Tierarten erbracht. Die Auwälder entlang der Donau weisen nach wie vor beachtliche Vorkommen wertgebender Vogelarten auf. Es gibt jedoch auch rückläufige Tendenzen, vor allem bei einzelnen Amphibien, Tagfaltern und Libellen. So steht es in der offiziellen Pressemitteilung.

Im Auwald fühlen sich die Tiere wohl

Im Fokus der Untersuchungen standen ausgewählte Flächen im Landkreis mit besonderer Eignung als Lebensraum für seltene Tierarten. Dabei ging es um spezielle Vogelarten und die Artengruppen Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Libellen und Heuschrecken. Die Ergebnisse sind Grundlage für die Planung möglicherweise zu ergreifender Maßnahmen, heißt es weiter.

Mittelspecht und Halsbandschnäpper erreichen in den Donau-Auwäldern vergleichsweise hohe Dichten. In Südbayern sind Auwälder gerade für den Halsbandschnäpper essenziell. Fünf Reptilienarten konnten nachgewiesen werden, darunter im Kesseltal die seltene Schlingnatter.

Der Grasfrosch lebt im Donautal

Bei den Amphibien zeichneten sich weniger dramatische Rückgänge ab als in anderen Teilen Bayerns. Allerdings sind die Vorkommen der ohnehin seltenen Kreuzkröte weiter rückläufig und der Grasfrosch hat sich vor allem aus dem Donautal gebietsweise zurückgezogen. Bei den Insekten gibt es Arten, denen die allgemeine Klimaerwärmung zugutekommt wie die Westliche Beißschrecke oder der Kurzschwänzige Bläuling. Jedoch ist vor allem bei den Libellen und Tagfaltern die Gesamtbilanz negativ. So wurden an sich häufige Arten wie zum Beispiel die Frühe Adonislibelle seltener angetroffen als erwartet. Besonderheiten wie die Helm- und die Vogel-Azurjungfer, zwei zierliche Kleinlibellenarten, sind hingegen aufgrund intensiver Fördermaßnahmen momentan nicht gefährdet, steht es in der Pressemitteilung.



Die Ursachen für den Rückgang von Arten seien laut den Experten und Expertinnen vielfältig. Manche Lebensräume verändern sich nachteilig durch eine Intensivierung der Nutzung, andere durch mangelnde Nutzung und Pflege. Auch die Isolation von Lebensräumen und der Klimawandel mit zunehmender Trockenheit beeinflussen die Überlebensfähigkeit von Populationen. Die aktuellen Ergebnisse haben gezeigt, dass der Landkreis Dillingen mit seinem Anteil an unterschiedlichen Naturräumen nach wie vor ein reiches Arteninventar aufweist. Die Umsetzung gezielter Förder- und Pflegemaßnahmen ist jedoch weiterhin dringend geboten.

Welche Maßnahmen im Kreis Dillingen ergriffen werden

Die Förderung von Extensivierung in der Teich-, Land- und Forstwirtschaft, Ausgleichsmaßnahmen in Abbaugebieten oder eine Verstärkung der Landschaftspflege sind Beiträge, die Artenvielfalt und Biodiversität im Landkreis langfristig zu erhalten. Die nun gewonnenen Erkenntnisse können auch von der Biodiversitätsberatung aufgegriffen werden, um zusammen mit den Grundstückseigentümern Maßnahmen für die Arten und den Biotopverbund zu ergreifen.

Die Naturschutzfachkartierung wird auf Landkreisebene durchgeführt. Die Ergebnisse sind wichtige Grundlagendaten für bedrohte Arten und ihre Lebensräume und werden in der landesweiten Datenbank der Artenschutzkartierung zentral gespeichert. Wiederholungskartierungen dienen dazu, die Daten aktuell zu halten und Trends aufzuzeigen.

Sie stehen Behörden, Kommunen, Verbänden, Planungsbüros und Wissenschaftlern zur Verfügung und liefern bei der Erarbeitung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, bei Eingriffen in die Landschaft, bei der Planung von Schutzprojekten und für die Landschaftspflege wichtige Informationen. Das LfU koordiniert die Arbeiten bayernweit und stellt die Ergebnisse auf Anfrage zur Verfügung. (AZ)