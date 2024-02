Kulturdolmetscher im Kreis Dillingen wollen Brücken bauen

Erneut wurden Menschen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen ausgebildet. Sie sollen ein wichtiges Bindeglied für interkulturellen Austausch und Integration sein.

Eine Brücke bauen zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen – wer könnte das besser als Menschen mit Migrationserfahrung? Hier setzt der Qualifizierungskurs „Kulturdolmetscher plus" an, der nun bereits zum dritten Mal in Zusammenarbeit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) im Landkreis Dillingen und der hauptamtlichen Integrationslotsin des Landratsamtes erfolgreich durchgeführt wurde.

Menschen sammeln sich im evangelischen Gemeindehaus am Martin-Luther-Platz. Teilweise sind sie bunt gekleidet. Viele sind in der Landestracht ihrer Heimat gekommen. Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern feiern ihre Zertifizierung zum Kulturdolmetscher.

Es brauche "Übersetzer der Sprache und Kultur"

Zum Auftakt der Veranstaltung begrüßte der Vorsitzende der KEB, Johannes Demharter, die anwesenden Gäste und die neuen Kulturdolmetscher: „Menschen, die aus zwei oder mehr Kulturen stammen, profitieren davon nicht nur persönlich, sondern sind auch eine Bereicherung für die aufnehmende Gesellschaft, in der sie ein neues Zuhause finden möchten, verbunden mit der Hoffnung, auch hier willkommen zu sein.“

Hierfür brauche es Übersetzer der Sprache, aber auch der Kultur, der Regeln sowie der alltäglichen Themen, die hier anders ablaufen als vermutlich im Heimatland: Die Kulturdolmetscher-Ausbildung ist laut Pressemitteilung ein erfolgreiches Projekt und wurde bereits zum dritten Mal im Landkreis Dillingen durchgeführt.

Nach der anschließenden Begrüßung durch die Trainer Dieter Kogge und Khadija Alkhatib wurde ein selbstgestalteter Film präsentiert, in welchem die Zusammenarbeit an den Schulungstagen sowie die Themen und Vorstellungen der Praxisprojekte aller neuen Kulturdolmetscher kurz dargestellt wurden.

Eine aus Pappe gestaltete Brücke symbolisierte zudem das gemeinsame Anliegen – eine Brücke zu bauen zwischen den verschiedenen Kulturen. Dazu hatten die Teilnehmer an fünf Samstagen sozialwissenschaftliche Lerninhalte zur Interkulturalität, zu Werten und Normen, zum Ehrenamt und zum Leben in Deutschland durchgearbeitet. In einer wertschätzenden Atmosphäre, getragen von viel Interesse und Humor seien die Teilnehmer aus verschiedensten Kulturen zu einer großartigen Gemeinschaft zusammengewachsen, heißt es in der Pressemitteilung. Zum ersten Mal wurden in diesem Jahr auch „deutsche“ Kulturdolmetscher ausgebildet; das sind Deutsche ohne Migrationshintergrund aber mit Erfahrung im Umgang mit fremden Kulturen.

Alle Teilnehmer betonten am Ende dieses Kurses, wie bereichernd die vermittelten Inhalte und der interkulturelle Austausch für sie waren. Ihre Erfahrungen im Umgang mit eigener Fremdheitserfahrung im In- und Ausland wird allen Motivation und Aufgabe sein, eine Brücke zu bauen zwischen Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Prägungen.

Landrat: Arbeit maßgebliche für gelingende Integration

Mitgefeiert hat dieses Jahr auch Landrat Markus Müller. Er dankte den Kursleitern und den Teilnehmenden für ihr Engagement und hob den unschätzbaren Wert dieses Kurses hervor. Er führte aus, dass die Arbeit der ehrenamtlichen Kulturdolmetscher für die gelingende Integration im Landkreis ein maßgeblicher Beitrag sei. Er freue sich auf die Zusammenarbeit und wünsche sich einen weiteren Kurs mit zahlreicher Beteiligung.

Höhepunkt der Feier war die Übergabe der Zertifikate, verbunden mit viel Applaus. Beim anschließenden Zusammensein wurde von Gästen und Teilnehmern immer wieder der Gedanke geäußert, dieses Kursangebot einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, um zu zeigen, dass Integration sehr gut möglich sei. Die neuen Kulturdolmetscherinnen und -dolmetscher heißen: Souzan Mohamad ( Syrien), Aria Naimi Mehraban ( Afghanistan), Tahira Yourish (Afghanistan), Khadija Rasuli (Afghanistan), Mohadeseh Fazeli (Afghanistan), Julia Mock (Russland), Ahmad Al Hamid (Syrien), Oluwafunmilayo Owolabi (Nigeria), Julia Finohenova (Ukraine), Michael Alemayo (Eritrea), Barbara Brüning (Deutschland), Khadija Alkhatib (Syrien), Vanja Grkov (Mazedonien), Nina Pan (Ukraine), Falaq Ahmad (Pakistan), Konrad Lindner (verdeckt), Dieter Kogge (Trainer), Murtaza Yourish (Afghanistan) und Mustafa Azizi (Afghanistan).

Organisatoren, Trainer und die frischgebackenen Kulturdolmetscher wollen einen neuen Kurs ins Auge fassen. Interessenten können sich unter dieter.kogge@elkb.de informieren und für einen weiteren Kurs im Jahr 2024 vormerken lassen. (AZ)

Info: Institutionen und Geflüchtete, die Bedarf an interkultureller Vermittlung haben, können sich vormittags per Telefon an 09071/514791 oder per Mail (Julia.Mock@landratsamt.dillingen.de) an die zuständige Stelle im Landratsamt wenden.