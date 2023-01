Landratsamt Dillingen bündelt Beschwerden zur Hausarztversorgung

Die ärztliche Versorgung im Landkreis Dillingen lässt zu wünschen übrig. Das Landratsamt gibt Beschwerden jetzt direkt an die Kassenärztliche Vereinigung weiter.

Aufgrund der angespannten hausärztlichen Versorgung im Landkreis Dillingen bündelt das Landratsamt jetzt die Vielzahl der Beschwerden aus der Bevölkerung über die unbefriedigende Situation. Diese sollen dann genutzt werden, um bei der Kassenärztlichen Vereinigung (KVB), die für die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung zuständig ist, eine Verbesserung einzufordern.

Dazu hat Landrat Markus Müller (FW) auf der Homepage des Landratsamtes www.landkreis-dillingen.de ein Beschwerdeformular einstellen lassen. Zudem liegt das Formular in verschiedenen Einrichtungen wie den Hausarztpraxen aus. Eingesendete Formulare werden von der Geschäftsstelle Gesundheitsregion Plus jeweils zum Monatsende an die Bezirksstelle der Kassenärztlichen Vereinigung Schwaben weitergeleitet. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Hausärztliche Versorgung im Landkreis Dillingen lässt zu wünschen übrig

Seit dem Jahr 2012 engagiert sich der Arbeitskreis „Ärztliche Versorgung“ der Gesundheitsregion Plus am Landratsamt für die Verbesserung der medizinischen Versorgung im Landkreis. Auf kommunaler Ebene wurde bereits in den zurückliegenden Jahren versucht, Einfluss auf die Versorgungslage zu nehmen. Der Landrat nennt in diesem Zusammenhang etwa den Bau eines Ärztehauses in Holzheim, den Aufbau eines Standortmarketings für die Niederlassung von Ärztinnen und Ärzten durch die Broschüre „Junge Medizin im Landkreis Dillingen“, runde Tische zur hausärztlichen Versorgung in Höchstädt sowie die Erhebung von Versorgungsdaten bei den Haus- und Fachärzten im Jahr 2021.

Primär regelt die Kassenärztliche Vereinigung als Selbstverwaltungsorgan der Ärztinnen und Ärzte die Sicherstellung der fachärztlichen und hausärztlichen Versorgung. Die ärztliche Bedarfsplanung wird durch bundes- und landesweite Richtlinien geregelt, auf die der Landkreis keinen Einfluss hat. Müller will sich laut Pressemitteilung dennoch dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger annehmen und betont: „Gesundheitsversorgung ist Daseinsvorsorge.“ Deshalb will er die Situation, die sich im letzten Jahr weiter zugespitzt hat, zum Anlass weiterer Initiativen gegenüber der KVB nehmen. Derzeit stellt sich die Lage im Kreis laut Landratsamt wie folgt dar:

Patientinnen und Patienten aus geschlossenen Hausarztpraxen finden keine wohnortnahe hausärztliche Betreuung mehr, da die Kapazitäten der Hausärztinnen und Hausärzte ausgeschöpft sind.

Aufnahme zusätzlicher Patientinnen und Patienten geht zulasten der „Stammpatienten“ und führt zu weniger Behandlungszeit sowie zu langen Wartezeiten auf Termine.

Enorme Probleme bei der Hausarztsuche bestehen zum Beispiel für geflüchtete Menschen und neu aufgenommene Menschen in Pflegeeinrichtungen.

Starke Zusatzbelastung des Praxispersonals durch Beschwerden der Patientinnen und Patienten, die nicht versorgt werden können.

der Patientinnen und Patienten, die nicht versorgt werden können. Betroffene Bürgerinnen und Bürger sollen sich in den genannten Fällen an die Kassenärztliche Vereinigung Bayern (116117) wenden. Diese Möglichkeit sei noch zu wenig bekannt.

Der Landkreis Dillingen gilt als regelversorgt

Trotz der angespannten Versorgungslage, die sich seit Jahren zunehmend in vielen Bereichen bemerkbar macht, gelten laut der bayernweiten Bedarfsplanung die hausärztlichen Planungsbereiche Dillingen und Lauingen weiterhin als regelversorgt; für den hausärztlichen Planungsbereich Lauingen liegt seit August 2022 der Status einer drohenden Unterversorgung vor.

Lesen Sie dazu auch

Der Landkreis Dillingen hat sich bereits mehrmals an bundes- und landespolitische Stellen gewandt und auf die ungünstige Bedarfsplanung hingewiesen. Der Arbeitskreis „Ärztliche Versorgung“ der Gesundheitsregion Plus hat nun beschlossen, die Beschwerden der Patientinnen und Patienten zu bündeln und die Kassenärztliche Vereinigung in regelmäßigen Abständen auf die sehr angespannte Versorgungslage hinzuweisen. Bürgerinnen und Bürger erhalten das Formular in Arztpraxen, im Infozentrum des Landratsamtes oder bei der Gemeindeverwaltung. Im Internet können sie es sich unter www.landkreis-dillingen.de/angespannte-haus-und-fachaerztliche-versorgung-im-landkreis-dillingen-beschwerdeformular-fuer-betroffene-buergerinnen-und-buerger herunterladen.

Das ausgefüllte Formular kann per Post oder E-Mail an folgende Kontaktdaten versendet werden: Landratsamt Dillingen a.d. Donau, Gesundheitsregionplus, Stichwort: Patientenbeschwerde. Große Allee 24, 89407 Dillingen a.d.Donau, E-Mail: beschwerde-arztsuche@landratsamt.dillingen.de. (AZ)