Mit dem Frühling lebt auch der Arbeitsmarkt im Kreis Dillingen auf

Die Agentur für Arbeit meldet für März wesentlich weniger arbeitslose Menschen. Das sind die Gründe - und warum eine sinkende Zahl kein Grund zur Freude ist.

Das beginnende Frühjahr bringt Belebung in den Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Dillingen ist im März gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt bei 2,9 Prozent und damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats. Aktuell sind 1.644 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 86 weniger als vor einem Monat“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth. Und weiter: „Im März konnten mehr Menschen die Arbeitslosigkeit beenden, als neu hinzugekommen sind. Die Abmeldungen in eine Erwerbstätigkeit sind im Vergleich zum Vormonat deutlich gestiegen. Der relativ milde Winter begünstigte zudem einen frühen Saisonstart in den Außenberufen. Das gibt Hoffnung auf eine weitere Belebung des Arbeitsmarkts im weiteren Frühjahr."

Von den derzeit insgesamt 1.644 arbeitslos gemeldeten Menschen waren 803 bei der Arbeitsagentur und 841 im Jobcenter registriert. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine werden seit dem 1. Juni 2022 durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Landkreis Dillingen im März 623 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 231 arbeitslos.

Dynamik am Arbeitsmarkt im Kreis Dillingen

Im März haben sich 447 Personen neu oder erneut arbeitslos gemeldet, davon kamen 190 aus einer Beschäftigung und 108 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 532 die Arbeitslosigkeit beenden, 180 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 124 begannen eine Aus- oder Weiterbildung. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist weiterhin hoch, auch wenn der Stellenbestand leicht rückläufig ist. Von den Arbeitgebern wurden 147 neue Arbeitsstellen gemeldet, 38 mehr als im Februar und 8 mehr als vor einem Jahr, steht es in der Pressemitteilung der Agentur.

Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Dillingen derzeit 799 freie Arbeitsstellen. Bei rund 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur 43 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Verkauf, Lager, Post- und Zustelldienste, Altenpflege, Maschinenbau, Schweiß- und Verbindungstechnik, Büro- und Sekretariat, Metallbearbeitung, Berufskraftfahrer und Gesundheits- und Krankenpflege.

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung sinkt im Vergleich zum Vorjahr

Richard Paul berichtet zu den neuesten Zahlen aus der Beschäftigtenstatistik: „Leider ist die Zahl der Beschäftigten im Landkreis Dillingen gesunken. Ende September 2023, dem letzten Quartalsstichtag, belief sich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Landkreis Dillingen auf 35.168. Gegenüber dem Vorjahresquartal war das ein Rückgang um 311 oder 0,9 Prozent. Einen geringfügigen Zuwachs an Beschäftigten verzeichnen wir bei Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Innerhalb eines Jahres (September 22 bis September 23) stieg deren Beschäftigtenzahl um 68 oder 1,4 Prozent. Während im gleichen Zeitraum die Zahl der beschäftigten Deutschen um 379 oder 1,2 Prozent sank. Jeder 7. Beschäftigte besitzt eine ausländische Staatsangehörigkeit.“

Eine positive Entwicklung gibt es von beschäftigten Personen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft zu berichten. Im September 2023 waren 123 Ukrainer und Ukrainerinnen in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis. Zum Stichtag im September 2021 waren nur 28 Personen sozialversicherungspflichtig angemeldet. Dies zeigt, dass die Arbeitsmarktintegration Fortschritte macht. (AZ)