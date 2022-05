Landkreis Dillingen

Nach der Wahl: Das planen die zwei Dillinger Landratskandidaten

Foto: C. Homann (Archivbild)

Wer zieht im Sommer ins Dillinger Landratsamt ein? Das entscheidet sich erst am 29. Mai bei der Stichwahl. Zwei Kandidaten sind nach der Wahl am vergangenen Sonntag noch im Rennen.

Plus Noch zwei Wochen sind es bis zur Stichwahl um den Posten als Dillinger Landrat. Wie geht es nun für Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (FW) weiter?

Von Cordula Homann

Mit einem knappen Ergebnis bei der Dillinger Landratswahl hatten viele gerechnet. Und tatsächlich kommt es am Sonntag, 29. Mai, zur Stichwahl zwischen dem CSU-Kandidaten Christoph Mettel und Markus Müller von den Freien Wählern. Beide sagen am Montag auf die Frage, wie es ihnen geht: „Gut.“ Müller hatte nach dem vorläufigen Endergebnis 16.754 Stimmen und damit 48,2 Prozent der Stimmen geholt. Sein Kontrahent, derzeit Bürgermeister in Haunsheim, 15.785 Stimmen und 45,4 Prozent. Doch wie geht es jetzt weiter?

