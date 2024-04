Osterhasen-Malwettbewerb: Hasi "Kunterbunt" ist unser Sieger

Alle Kinder sind unsere Gewinner, aber vier Buben und Mädchen aus dem Kreis Dillingen haben besonders schöne Osterhasen gemalt. Es gibt sogar zwei erste Plätze.

Ein lauter Jubelschrei ist am Telefon zu hören. Die Freude von Birgit Günther ist riesengroß. "Ich glaube es ja gar nicht. Da wird sich Basti freuen", sagt sie. Denn ihr Sohn, der vierjährige Sebastian, ist unser Sieger beim Osterhasen-Malwettbewerb. Eindeutig. Das finden nicht nur unsere Leserinnen und Leser, die online bei unserem Voting abgestimmt haben. Von insgesamt 1786 Stimmen hat Sebastian für sein Bild 435 Klicks, sprich 24 Prozent, aller abgegeben Stimmen erhalten. Und auch unsere Jury, bestehend aus Mitgliedern der Redaktionen der Donau Zeitung und Wertinger Zeitung, sind sich einig: Der Osterhase von Sebastian ist am schönsten. Und auch besonders.

Eine Familie aus Schretzheim freut sich über Legoland-Tickets

Denn der Bub hat nicht nur gemalt, sondern auch fleißig gebastelt. Zwei ganze Tage lang, wie Mama Birgit verrät. Sie hat dabei nur ein wenig mitgeholfen. "Ich habe den Hasen vorgemalt, Sebastian hat dann die Perlen geklebt." Dabei hat er sich genau überlegt, wo welches Steinchen hin soll. Die Ohren sind rosa, der Mund ist gelb und der Rest ist bunt. Deshalb heißt der Osterhase auch "Kunterbunt". Birgit Günther erzählt lachend: "Wir haben uns besonders viel Mühe gegeben, damit wir auch gewinnen." Denn die Familie, die erst seit 2021 in Schretzheim wohnt, war noch nie im Legoland Günzburg - unser Platz eins darf sich nämlich über Freikarten für den Freizeitpark freuen. "Wir freuen uns sehr". Ins Legoland nimmt Sieger Sebastian Mama, Papa und seinen zehn Monate alten Bruder Lukas mit. "Das Osterhasenbild wird dann gemeinsam mit einem Foto vom Legoland-Besuch aufgehängt", sagt die Mama.

22 Bilder Malwettbewerb: Welches Kind hat den schönsten Osterhasen gemalt? Foto: Monika Eder

Mindestens genauso groß war die Freude bei Josefine Vogg und ihrer Mama Ulrike. Denn die Sechsjährige ist überraschend ebenfalls Erste bei unserem Wettbewerb geworden. Eigentlich hat sie schon einen tollen zweiten Platz dank den Stimmen unserer Leser und Leserinnen geschafft. 336 Menschen haben online für ihr Bild gestimmt. Und weil unserer Redaktionsmitglieder finden, dass die kleine Josefine wirklich ein schönes Bild gemalt hat, haben sie beschlossen, dass sie sich den ersten Platz mit Sebastian teilt - und mit ihrer Familie auch ins Legoland darf. "Ehrlich?", das ist die erste Reaktion von Mama Ulrike Vogg. Auch diese Schretzheimer Familie freut sich riesig. Mit ins Legoland gehen Gewinnerin Josefine, ihre ältere Schwester Magdalena sowie Mama und Papa.

Geschenke von Bücher Brenner in Dillingen und Buchhandlung Gerblinger in Wertingen

Damit rücken alle Kinder einen Platz nach vorne - wobei es keine Verlierer gibt. Platz zwei belegt Leni Müller, 7 Jahre, aus Schretzheim (215 Stimmen). Sie freut sich über ein Geschenk von Bücher Brenner in Dillingen. Platz drei geht an die gleichaltrige Sarah Egger aus Altenmünster (202 Stimmen). Bei Gerblinger in Wertingen wartet bereits ebenfalls eine schöne Überraschung für die kleine Künstlerin. Wir danken allen Buben und Mädchen fürs Mitmachen und freuen uns, wenn sie beim nächsten Malwettbewerb wieder fleißig mitmachen.

Lesen Sie dazu auch