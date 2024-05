Polizei sucht Zeugen für mehrere Sachbeschädigungen im Kreis Dillingen

Die Polizei meldet mehrere Fälle von Sachbeschädigungen, die sich im Landkreis Dillingen ereignet haben. Es werden Zeugen gesucht.

In der Samstagnacht kam es in der Offinger Straße in Peterswörth zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl an einem dort geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter trat die beiden Außenspiegel des Fahrzeugs ab, ließ die Luft aus allen Reifen und entwendete das Kennzeichen samt Halterung.

Mit einem Stein die Scheibe zerstört

Zudem kam es bereits im Zeitraum von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto in Lauingen in der Schulstraße. Ein ebenfalls bislang unbekannter Täter hat in diesem Zeitraum die Frontscheibe mittels eines Steins beschädigt.

Die Polizei bittet Personen, welche tatrelevante Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Vorfällen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 zu melden. (AZ)