Europaminister Beißwenger sichert Landwirten Unterstützung zu

Der CSU-Politiker tauscht sich vor dem Beginn der Aktionswoche mit regionalen Vertretern des Bauernverbands aus.

Nach Bekanntgabe der Einsparschwerpunkte zur Konsolidierung des Bundeshaushalts haben Vertreter der Landwirtschaft zahlreiche Kundgebungen und Demonstrationen organisiert. Nicht zuletzt die große Veranstaltung des Deutschen Bauernverbands in Berlin vor dem Brandenburger Tor und die jüngste Kundgebung in Günzburg machte die Enttäuschung und den Unmut der Landwirte deutlich.

Auf Einladung des Dillinger Landtagsabgeordneten Manuel Knoll ( CSU) und seiner Günzburger Kollegin Jenny Schack (CSU) besuchte noch vor Beginn der Aktionswoche des Bauernverbands Europaminister Eric Beißwenger (CSU) die Geschäftsstelle des Bayerischen Bauernverbands (BBV) in Reisensburg. Bei dem Austausch mit den Kreisobmännern und Kreisbäuerinnen der Landkreise Günzburg, Dillingen und Neu-Ulm hatten diese laut Pressemitteilung die Möglichkeit, mit dem Staatsminister und den Abgeordneten ihre Anliegen zu diskutieren. „Europa ist die Entscheidungszentrale in Sachen Landwirtschaft“, betont Knoll in einer Pressemitteilung. Daher sei es umso wichtiger, den Draht zwischen Bauernverband und Europaminister auch auf regionaler Ebene möglichst kurzzuhalten. „Wir müssen unsere regionale Landwirtschaft stärken“, sagt Knoll. Beißwenger war in der vergangenen Legislaturperiode stellvertretender Vorsitzender des Umweltausschusses des Landtags und in dieser Funktion bereits im vergangenen Jahr auf Einladung des Höchstädter Landtagsabgeordneten im Kontakt mit den BBV-Vertretern, um sich zum Thema Flutpolder auszutauschen.

Der Minister war bis vor Kurzem selbst Bio-Bauer

Beißwenger war bis vor Kurzem selbst noch als Bio-Bauer tätig. Die aktuellen Herausforderungen habe er daher hautnah erlebt und bekomme es auch von seinem Sohn mit, der den Hof nun übernommen hat. „Die Landwirtschaft ist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems“, betonte der Staatsminister. Im Hinblick auf den Bundeshalt stellte Beißwenger fest, dass an den falschen Stellen gespart werde. Die regionale und insbesondere kleinere Landwirtschaft zu belasten, sei ein falsches Signal und schade auch ihrer europäischen Wettbewerbsfähigkeit. Hinzu komme die bürokratische Belastung, die für kleinere Betriebe kaum noch zu schaffen sei.

Das bestätigte auch die Dillinger Kreisbäuerin Annett Jung: „Die Stimmung droht zu kippen und das bei alt und jung.“ Die Bezirks- und Neu-Ulmer Kreisbäuerin Christiane Ade hob die generelle Belastung der Landwirtschaft hervor: „Die Einsparungen bei der Subvention für Agrardiesel und die jetzt wieder zurückgenommene Ankündigung zur Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft haben das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht.“ Beißwenger bekräftigte, dass die Staatsregierung an der Seite der Landwirte stehe und sich auf Bundesebene dafür einsetze, die geplanten Einsparungen in dieser Form abzumildern.

