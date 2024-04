Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

So eröffnen die Menschen im Landkreis die Gartensaison

Plus Mit den höheren Temperaturen stehen auch die Hobbygärtner in den Startlöchern. Vier davon erzählen, was sie in diesem Jahr vorhaben. Und ein Experte hat Tipps.

Die Sonne wird stärker, es bleibt länger hell, die Blätter von Bäumen und Sträuchern beginnen zu treiben und auf Wiesen und Beeten blühen die ersten Blumen. Der Frühling hält Einzug im Landkreis Dillingen. Das bedeutet nicht nur für Motorradfahrer und Außensportler Saisonbeginn, sondern auch für Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Deshalb heißt es jetzt für viele: Pflanzen kaufen. Einige davon sind deshalb schon am Donnerstagvormittag beim Gartencenter Spengler in Donaualtheim zu Besuch, um sich mit Setzlingen, Blumenzwiebeln, Samen und Co. für das kommende warme Wochenende vorzubereiten. Wir haben einige mit vollem Einkaufswagen befragt, wie sie zu ihrem Garten stehen – und was sie für dieses Jahr geplant haben. Passende Ratschläge dazu hat ein Fachmann aus der Region parat.

Eine der Gartenliebhaberinnen auf dem Gartenmarkt-Parkplatz ist Franka Nürnberg aus Eppisburg. "Ich muss meiner Tochter die Wassertonne einpflanzen", sagt sie und freut sich sichtlich darauf. Wie sie das machen wird, weiß sie auch schon ganz genau: "Ich halte mich in diesem Jahr an eine Farbe: Pink." Bisher hat sie auf Fuchsien und Geranien gesetzt, erzählt sie, jetzt wolle sie aber frischen Wind im Blumenbeet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen