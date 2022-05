So klappt der Wiedereinstieg ins Berufsleben nach der Elternzeit

Plus Das Jobcenter veranstaltete eine Aktion für Eltern, die zurück in den Job möchten. Im Dillinger Taxispark gaben Ansprechpartnerinnen Tipps, worauf es ankommt.

Anträge über Anträge stellen, Bewerbungen verschicken und nebenbei noch Kinder betreuen: Für Eltern, die wieder ins Berufsleben einsteigen möchten, gibt es viele Herausforderungen. Damit sie hierbei nicht alleine sind, hat das Jobcenter, zusammen mit der Agentur für Arbeit, eine Aktion im Dillinger Taxispark organisiert. Die Idee dahinter: An einem Ort können sich Eltern umfassend beraten lassen. Neun verschiedene Stationen gibt es - von Caritas, über den Kinderschutzbund bis hin zur Familienkasse. "Der Wiedereinstieg in den Job ist wirklich nicht einfach", sagt Gabriele Willer, Beauftragte für Chancengleicheit beim Jobcenter. Es gebe viele Fragen und sie hätten deshalb viele Menschen zusammengebracht, die diese beantworten können.