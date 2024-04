Wer stellt den schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen?

Egal, ob für Partner oder heimliche Liebe: Wir suchen den tollsten Maibaum im Landkreis Dillingen. Senden Sie uns also Ihre Fotos zu. Es gibt sogar etwas zu gewinnen.

Für manche zählt nur die Größe, andere wollen ihn möglichst bunt geschmückt und für wieder andere ist es allein die Geste. Die Rede ist vom Maibaum oder auch Liebesmaien. In wenigen Tagen werden wieder im ganzen Landkreis Dillingen die Bäumchen zu sehen sein, wenn junge Männer und Frauen ihrer Liebe Ausdruck verleihen. Und wir, die Redaktionen der Wertinger Zeitung und der Donau Zeitung, suchen den schönsten Baum von allen.

Rein nach der Tradition wären in diesem Jahr ja eigentlich die Frauen dran: Denn im Schaltjahr, so will es das Brauchtum, stellen sie ihren Liebsten einen Baum. Doch so genau wollen wir es nicht nehmen. Wir nehmen Bilder von jeder und jedem an. Abgestimmt wird danach auf unserer Webseite. Das heißt: Sie, liebe Leserinnen und Leser, entscheiden über den Sieger oder die Siegerin.

Bis 8. Mai können die Maibaum-Fotos eingereicht werden

Wer mitmachen will, schickt uns bis Mittwoch, 8. Mai, ein Bild seines oder ihres Baums an die E-Mail-Adresse redaktion@donau-zeitung.de oder an redaktion@wertinger-zeitung.de, Stichwort Maibaum. Gern dürfen die Paare für das Foto vor dem Baum posieren. Oder auch diejenigen, die beim Stellen geholfen haben. Wichtig ist: Schreiben Sie uns, wer auf dem Foto zu sehen ist, wer den Baum gestellt hat und wo er steht. Außerdem brauchen wir Ihre Kontaktdaten mit Telefonnummer für mögliche Rückfragen und den Namen des Fotografen. Damit das Foto auch entsprechend zur Geltung kommt, sollte die Datei mindestens 1 MB groß sein. Ab Donnerstag, 9. Mai, wird die Abstimmung auf unserer Website zu finden sein. Die drei Einsendungen mit den meisten Stimmen kommen dann in die Endrunde. Hier stimmen dann die Mitglieder unserer Redaktion als Jury über die Reihenfolge ab.

Auf den Gewinner oder die Gewinnerin warten nicht nur Ruhm, Ehre und hoffentlich ewige Liebe. Es gibt auch etwas Handfestes zu gewinnen. Was, das verraten wir aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es soll ja spannend bleiben. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355.