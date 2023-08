Landkreis Dillingen

14:08 Uhr

Wetterbeobachter: "Das wird ein schwieriges Fest-Wochenende"

Plus Nach einer zähen Hitzewelle hat ein heftiges Gewitter im Kreis Dillingen am Donnerstagabend die Wetterwende eingeläutet. Jetzt wird's kühler und nass. Eine Party wurde deshalb nun verschoben.

Am Donnerstagabend kam es dann endlich, vielerorts mit einem lauten Donnergrollen und einer gehörigen Menge an Blitzen. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits am frühen Abend vor heftigen Gewittern der Stufe drei. Die Bevölkerung solle die Fenster schließen und alles, was von Balkon oder Terrasse davon geweht werden könnte, fest verstauen. Am Morgen danach zeigt sich, dass der Kreis Dillingen von Schäden größtenteils verschont geblieben ist. Anders sieht es in der Nachbarschaft aus.

In Nördlingen etwa war das Gewitter mehr als nur ein schönes Naturschauspiel: Hier wurden Äste von Bäumen abgerissen und stürzten auf Autos, Bäume wurden umgestoßen und Keller liefen voll. Die Menschen, die für ein Biker-Festival angereist waren, mussten sich in Autos verschanzen, dennoch wurden zehn Personen verletzt, drei mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Spuren der Verwüstung wurden auf dem Festivalgelände am Freitagmorgen sichtbar.

