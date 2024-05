Wir suchen den schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen

Die Maiele stehen, jetzt geht's ums Gewinnen: Schicken Sie uns Bilder Ihres Maibaums zu. Unsere Leserinnen und Leser können dann abstimmen.

Viele junge Männer und Frauen haben sich die Dienstagnacht um die Ohren geschlagen, um ihre Liebsten zu überraschen. Jetzt ist die Mainacht vorbei, die Maibäume – oder Maiele – stehen. Damit startet unsere Aktion in die heiße Phase. Wir, die Redaktionen der Donau Zeitung und der Wertinger Zeitung, suchen den schönsten Maibaum im Landkreis Dillingen. Und damit sich der Aufwand auch wirklich lohnt, gibt es gleich zwei Preise zu gewinnen.

Mitmachen ist ganz einfach: Alles, was wir brauchen, sind ein Bild vom aufgestellten Baum. Idealerweise posiert das Pärchen davor, oder aber diejenigen Helfer, die den Baum aufgestellt haben. Das Foto schicken alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer an die E-Mail-Adresse redaktion@donau-zeitung.de oder an redaktion@wertinger-zeitung.de, Stichwort Maibaum. Das Foto brauchen wir bis 8. Mai.

Zu gewinnen gibt es ein Candle-Light-Dinner und ein Fass Bier

Wichtig ist: Schreiben Sie uns, wer auf dem Foto zu sehen ist, wer den Baum gestellt hat und wo er steht. Außerdem brauchen wir den Namen des Fotografen sowie Ihre Kontaktdaten mit Telefonnummer für mögliche Rückfragen. Letztere werden selbstverständlich nicht veröffentlicht. Damit das Foto auch entsprechend zur Geltung kommt, sollte die Datei mindestens 1 MB groß sein. Die drei Einsendungen mit den meisten Stimmen kommen dann in die Endrunde. Hier stimmen dann die Mitglieder unserer Redaktion als Jury über die Reihenfolge ab.

Auf die beiden Erstplatzierten warten in diesem Jahr besondere Preise. Da wäre einmal ein Candle-Light-Dinner für zwei Personen im Landgasthof Schlössle in Finningen. Platz zwei erhält ein 15-Liter-Fass der Lauinger Brauerei Braumadl. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355.