Wohin geht es für die Gastro-Branche im Landkreis Dillingen?

Plus Manche Gastwirte im Kreis Dillingen sind zermürbt. Die Servicekräfte sind mit der Kontrolle der Nachweise stark gefordert. Und welche Regeln gelten eigentlich?

Sabine Simon, Chefin im Wertinger Restaurant Gänsweid ist frustriert. „Die Zwangsschließung dauerte viel zu lange und war für uns brutal frustrierend“, erklärt die erfahrene Restaurantfachfrau mit Stationen wie das ehemalige „Drei Mohren“ in Augsburg, Schloss Elmau bei Mittenwald und das Eibsee Hotel in Grainau.