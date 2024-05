Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

Zu wenig Busfahrer: Kreis Dillingen reduziert sein ÖPNV-Konzept

Der Landkreis Dillingen will mit einem reduzierten ÖPNV-Konzept ab 1. August startet. Dabei geht es ausschließlich um den Einsatz von Rufbussen.

Plus Weil es immer noch zu wenig Busfahrer gibt, muss sich der Landkreis auf Bedarfspläne konzentrieren. Heißt: Ab August sollen Rufbusse vermehrt zum Einsatz kommen.

Von Simone Fritzmeier

In Eigenregie wurden Fahrer ausgebildet. Auch ausländische Mitbürger wurden eingestellt. Immerhin konnte dadurch das Personal bei der Schwabenbus GmbH aufgestockt werden. "Wir haben alles versucht", sagt Frank Endres vom Busunternehmen. Und trotzdem reicht es nicht. Vor allem, weil die örtlichen Unternehmen weiter mit Personalmangel zu kämpfen haben – auch in der Region, sagt Endres am Montag bei der Sitzung des Ausschusses für Kreisentwicklung. Heißt konkret: Es gibt zu wenig Busfahrer und -fahrerinnen.

Das hat Auswirkungen auf den Landkreis Dillingen. Denn das ursprünglich ausgearbeitete ÖPNV-Konzept kann so nicht umgesetzt werden. Landrat Markus Müller sagt: "Wir haben versucht, den Fahrermangel zu egalisieren, aber es reicht nicht aus. Hinzu kommen extreme Kostensteigerungen. Der ÖPNV ist ein Thema und bleibt eine Herausforderung." Der wolle man sich aber stellen. Den ersten Schritt hat der Ausschuss mit seiner Entscheidung am Montag getan.

