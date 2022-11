Landkreis Heidenheim

12:30 Uhr

Windpark Nattheim: Risse in den Rotorblättern festgestellt

Plus Nur ein Jahr, nachdem das Sturmtief "Ignatz" eines der Windräder in Nattheim zerfetzt hat, sind Schäden an einer anderen Anlage aufgetreten. Die Ursache ist noch unklar.

Von Maximilian Haller

Ein Kran, vier Schwertransporter, ein nacktes Windrad ohne Rotorblätter: Der Anblick, der sich Passanten des Nattheimer Windparks in der vergangenen Woche geboten hat, erinnert stark an den Vorfall vor einem Jahr. Im Oktober 2021 wurde dort ein Rotorblatt eines Windrades zerfetzt, während das Sturmtief "Ignatz" über den Landkreis Heidenheim fegte. Die Reparaturarbeiten dauerten bis Anfang 2022 an. Aktuell finden im Windpark erneut solche Arbeiten statt.

