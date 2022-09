26-Jähriger randaliert betrunken in Lauingen

Über zwei Promille stellte die Polizei bei einem Mann fest, der in Lauingen am Freitagabend einen Sachschaden von mehr als 5000 Euro angerichtet hatte.

Allein 5000 Euro Schaden entstanden an der Tür einer kirchlichen Einrichtung in der Lauinger Herzog-Georg-Straße, als ein 26-Jähriger am Freitagabend dort randalierte. Und das war laut Bericht der Polizei nicht einmal alles. Kurz darauf schlug er im Nachbargebäude eine Fensterscheibe ein und gelangte so ins Innere der Wohnung. Die Vorfälle ereigneten sich gegen 21.35 Uhr. Der Mann ist bereits amtsbekannt.

Die Polizei traf den Randalierer in Lauingen schließlich am Esstisch sitzend an

In der Wohnung angekommen, setzte sich der Mann offenbar an den Esstisch. Dort trafen ihn zumindest die Polizeibeamten an. Am Fenster entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der junge Mann wurde laut Polizeimitteilung anschließend in Gewahrsam genommen und verbrachte die restliche Nacht in der Zelle. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von über zwei Promille festgestellt. (AZ)