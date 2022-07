38-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss mit dem E-Scooter durch Lauingen

Der Mann verstößt gegen weitere Gesetze. Was den Lauinger nun erwartet.

Am Samstagnachmittag musste sich ein 38-Jähriger aus Lauingen mit einem E-Scooter in der Dillinger Straße einer Verkehrskontrolle unterziehen, da an dem Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr angebracht war.

Mann aus Lauingen droht Strafverfahren

Im Rahmen der Kontrolle wurden zudem Verdachtsmomente auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum gewonnen, so die Polizei in ihrem Bericht. Daraufhin wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Ihm drohen nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und ein Fahrverbot wegen des Drogenkonsums. (AZ)

