77-jähriger Radler prallt in Lauingen gegen Hauswand

Fahrradfahrer stürzt in Lauingen und wird dabei verletzt. Einen Helm trug der 77-Jährige nicht.

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag in Lauingen ereignet hat, erlitt ein 77-jähriger Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Der Senior war gegen 9.15 Uhr von einem Kundenparkplatz in Richtung Herzog-Georg-Straße gefahren.

Der Mann stürzt in Lauingen ohne Fremdeinwirkung vom Rad

Wie die Polizei mitteilt, stürzte der Mann alleinbeteiligt und prallte gegen eine Hauswand. Der 77-Jährige zog sich eine Gehirnerschütterung zu und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Einen Fahrradhelm hatte der Senior laut Polizeibericht nicht getragen. Am Fahrrad entstand ein leichter Unfallschaden. (AZ)