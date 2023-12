Lauingen

vor 17 Min.

Ab in die Kälte! Eine Lauingerin will fürs Winterschwimmen begeistern

Plus Zweimal pro Woche wagt sich Marion Gruber ins kalte Wasser des Auwaldsees. Das härte ab und tue gut. Jetzt möchte sie mit ihrer Begeisterung andere anstecken.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

"Ich spüre immer noch das Kribbeln in den Beinen", schwärmt Marion Gruber begeistert am Telefon. Eine Stunde zuvor ist sie aus dem kalten Wasser des Lauinger Auwaldsees gestiegen, nur mit Badeanzug, Mütze sowie Neopren-Füßlingen und -Handschuhen. Seit knapp zwei Monaten macht sie das regelmäßig, mindestens zweimal pro Woche ein paar Minuten ins kalte Nass. "Das ist für mich der Kick", sagt sie. Und es tue ihr gut. Sie will auch andere fürs Winterschwimmen begeistern - und eine Gruppe gründen, die sich regelmäßig trifft.

Ihre persönliche Winterschwimm-Premiere ist erst acht Wochen her. Im Urlaub habe sie eine Frau aus Ravensburg kennengelernt, die regelmäßig ins kalte Wasser steigt. Gruber habe sie kürzlich besucht und sei spontan mit in einen Weiher gegangen. Die Wassertemperatur habe gerade einmal ungefähr 10 Grad betragen. "Das hat sich angefühlt, als ob ich in einem Eiswürfelbehälter stehe", erzählt die 62-Jährige lachend. Ihre Hände habe sie gleich unter die Achseln gesteckt, damit sie nicht komplett auskühlen. Vier Minuten habe sie im Wasser ausgehalten. Sie erzählt von einer Faustregel: 10 Grad Wassertemperatur, das heiße maximal zehn Minuten im Wasser. Diese Grenzerfahrung hat in Gruber etwas ausgelöst. Seitdem ist sie begeisterte Winterschwimmerin. Sie freue sich inzwischen jedes Mal darauf.

