Schülerinnen und Schüler feiern am Albertus-Gymnasium Lauingen

"Abikropolis - die Götter verlassen den Olymp": Unter diesem Motto stand am Freitag die Verabschiedung der Abiturientia 2023 des Albertus-Gymnasiums Lauingen. Eingeleitet wurde der Tag durch einen von den Abiturientinnen und Abiturienten gestalteten ökumenischen Gottesdienst in der Augustinerkirche. Anschließend begrüßte Schulleiter Jochen Schwarzmann 72 Abiturientinnen und Abiturienten, deren Eltern und Angehörige sowie die Lehrerschaft der Schule zur feierlichen Überreichung der Abiturzeugnisse in der Lauinger Stadthalle. Dieser Höhepunkt des Festaktes war eingebettet in ein abwechslungsreiches Programm mit Reden, musikalischen Einlagen von Solisten der Jahrgangsstufe sowie des stimmgewaltigen Abi-Chors – mit zahlreichen Anspielungen auf das Abi-Motto.

Abi 2023: Zeugnisübergabe am Albertus-Gymnasium in Lauingen

In seiner Ansprache gratulierte Jochen Schwarzmann Schülerinnen und Schülern zum erreichten Abitur und ermutigte sie dazu, im Vertrauen auf die von ihnen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten die eigene Zukunft wie die der Gesellschaft aktiv zu gestalten. In seinem Grußwort appellierte Landrat Markus Müller an die jungen Menschen als die klugen Köpfe, die der Landkreis in Zukunft benötigen wird. Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller nannte das Abitur eine hervorragende Voraussetzung für den weiteren Lebensweg. Georg Winter als der Vertreter des Bayerischen Landtags gratulierte zu den sehr guten Ergebnissen und forderte auf, sich an glückliche Momente der Schulzeit stets zu erinnern.

Die Jahrgangsbesten und Albonus-Preisträger mit (von links) Landrat Markus Müller, Bürgermeisterin Katja Müller, Monika Kogge vom Elternbeirat, Sebastian Fischer, Rebecca Kühn, Luisa Mayershofer, Annalena Bobinger, Schulleiter Jochen Schwarzmann Jacob Koch, Benjamin Kleinle, Sebastian Matzke, Stellvertreter Joachim Weishaupt, Landtagsabgeordneter Georg Winter. Foto: Sammlung Plomer

Vor der Zeugnisausgabe wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. Monika Kogge für den Elternbeirat überreichte den Albonus-Preis stellvertretend für den aktiven und engagierten Jahrgang an Jacob Koch, Sebastian Matzke und Benjamin Kleinle für ihren Einsatz in verschiedenen Bereichen des Schullebens. Für die besten Abiturprüfungen wurden Rebecca Kühn und Luisa Mayershofer mit der Traumnote 1,0 sowie Sebastian Fischer und Annalena Bobinger mit 1,1 ausgezeichnet. Martin Kienle vom Förderverein ehrte anschließend die besten W-Seminar-Arbeiten und die besten Schüler mit nichtdeutscher Muttersprache mit dem Ulla-Friedrich-Preis. Besonders erfreulich ist, dass 41 Prozent des Jahrgangs mit einem Einserschnitt abschließen konnten und der Gesamtschnitt des Lauinger Jahrgangs mit 2,05 wiederum über dem Landesschnitt liegen wird.

Musikalisch wurde die feierliche Verabschiedung durch das Klarinetten-Percussion-Ensemble, den Klaviervortrag von Johanna Nägele, einem Kreislerschen Violin-Solo mit Manuel Königsbauer und Kopetzkis Marimbaphonstück, vorgetragen durch Jacob Koch, umrahmt.

72 Abiturientinnen und Abiturienten haben am Albertus-Gymnasium in Lauingen bestanden

Folgende Abiturientinnen und Abiturienten haben am Albertus-Gymnasium das Abitur bestanden: Atlagic Hannah, Baumgartner Sarah, Bobinger Annalena, Botta Phil, Dülger Lara, Dürr Alina, Ehnle Jessica, Eisenbart Magdalena, Endris Katharina, Feigl Jana, Fischer Sebastian, Forst Magdalena, Gaßner Max, Geisenberger Melissa, Hahn Marie, Hansen Olav, Hegele Paulina, Heger Emma, Hillenbrand Sabrina, Hörmann Tonia, Hornung Katharina, Junghanns Luis, Kaiser Fiona, Kandlen Melissa, Kestin-Spiegler Tim, Kleinle Benjamin, Koch Jacob, Ködderitzsch Pia, Königsbauer Manuel, Konrad Caroline, Koppel Anita, Kühn Rebecca, Leinweber Annika, Lill Sophia, Link Karolina, Lohner Timo, Matzke Sebastian, Mayershofer Luisa, Meier Johanna, Merenda Julia, Miehlich Julian, Muhammed Avin, Nägele Johanna, Naimi Mehraban Aria, Ortlieb Sarah, Paulmann Tim, Peric Maria, Peter Stefan, Regending Anne, Rehm Moritz, Rexhepi Erona, Rödter Anna, Sailer Annalena, Schneider Eliah, Schnürer Lea, Schumann Melanie, Siedentopf Lea, Simnacher Lotta, Sippel Evelin, Spizert Jason, Sporer Jule, Spyrka Hannah, Stuhler Magdalena, Tasholli Rina, Theilacker Julia, Übelhör Ina, Weigl Fabian, Weiß Jonathan, Westebbe Hannah, Wilop Benedikt, Wittmann Lisa, Zappalá Laura.

