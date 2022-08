Am Wochenende geht's los: Die Lauinger Musiknacht findet wieder statt

Elf Locations, elf Bands und DJs. Am Samstag verwandelt sich die Lauinger Innenstadt zur Party-Meile. Ein Überblick über das, was geboten ist.

Im Organisationsteam merkt man schon eine leichte Anspannung, gibt Alois Jäger zu. Man sei gespannt, ob das geplante Konzept für die Musiknacht aufgeht. Aber die Stimmung sei gut. "Wir sind überzeugt, dass das eine gute Aktion wird", sagt der Vorsitzende der Lauinger Wirtschaftsinitiative (LWI), die gemeinsam mit den Wirtinnen und Barbetreibern die Musiknacht zurückbringt. Lang hin ist es nicht mehr. Am Samstagabend geht es los.

Das Konzept hinter der "Lauinger Musiknacht ... der Wirte", wie der Abend offiziell heißt, ist in der Region einmalig. In elf Bars, Kneipen und Restaurants spielen elf Bands und DJs. Eintritt zahlt man dabei nur einmal.

Das sind die elf Bands und DJs bei der Lauinger Musiknacht

Die Veranstalter setzen bei der Musik auf einen bunten Mix: von Cover-Rock der 70er und 80er bis Blasmusik, Schlager und Malle-Hits. Los geht es um 17 Uhr am Marktplatz mit der Band Four-for-you, um 18 Uhr eröffnet Bürgermeisterin Katja Müller den Abend offiziell. Dort gibt es auch einen Ausschank, Cocktailbar und einen Grillstand. Ab 21 Uhr geht es dann weg vom Marktplatz in die verschiedenen Locations. In der Herzog-Georg-Straße läuft der Abend wie folgt ab: Im Braumadl spielt die Indie-/Hiphop-/Popband Dude Spencer, im mexikanischen Restaurant und Cocktailbar Castell tritt die Cover-Rockband Prime Time auf. Auch nahe der Donau ist einiges geboten. In der Radstube spielt der Alleinunterhalter Joe Elvis, im Thai-Restaurant Chiang Mai die Rocker von Savage Rock und an der Segrépromenade treten die Sudhausmusikanten auf.

Richtung Stadthalle ändert sich die Musik etwas. Im Weinmann gibt es Unterhaltungs- und Tanzmusik des Duos "Nimm 2", danach erobert DJ Werner Bergschneider die Bühne. Im Gasthof Sonne tritt das Vater-Sohn-Duo Soda aus Heidenheim auf. Einen ungewöhnlichen Ansatz verfolgen Los dos Voltos: Eigenkompositionen und Cover von Britney Spears bis Iggy Pop verspricht die Band, die im Bierbrunnen spielen wird. Fehlen noch zwei: Im Holzwurm spielen die DJs Walter, Lotte und Nico. Und natürlich bringt Klaus Hanslbauer seine Mallorca-Hits auf die Bühne seines Ladens. Und im Bistro Times nebenan spielt "Guitar Man" Volker Panitz aus Wertingen Pop-Songs ab den 70ern.

Wo es Karten für die Lauinger Musiknacht gibt

Es ist also einiges los. Jäger ist zuversichtlich, dass der Abend gut ankommen wird. Nach dem City-Fest und dem Parkfest der Stadtkapelle, beides gut besucht, gehe es jetzt weg von einem Ort in die ganze Stadt. Der Kartenvorverkauf laufe bisher gut. Und auch die Rückmeldungen auf die Ankündigung seien durchwegs positiv gewesen. "Dass man die Musiknacht wieder machen muss, war allen klar", sagt Jäger. Inhaltlich habe es teilweise unterschiedliche Vorstellungen gegeben. Nach dem Revival am Wochenende wollen die Organisatoren alles genau beleuchten. Klar ist schon jetzt, dass die Musiknacht keine einmalige Aktion bleiben wird. Im nächsten Jahr, so Jäger, könne das Konzept dann anders aussehen, mit anderem Titel, etwa "Lauinger Musiknacht ... der Vereine". Auch eine Straßenmusiknacht könne er sich vorstellen. Laut Jäger gibt es mehrere Konzepte für die Zukunft. In welche Richtung es dann gehe, komme aber auch darauf an, wie die Veranstaltung am Wochenende ankommt.

Die Armbändchen für den Einlass gibt es im Bürgerbüro, bei Optik Kartaly und Forscht sowie im Fahrradgeschäft Radhaus. Im Vorverkauf kosten die Tickets 13 Euro. Die Abendkasse am Marktplatz hat bis 22 Uhr geöffnet. Dort kosten die Bändchen 15 Euro.