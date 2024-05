Auto angefahren, dann geflüchtet: Wer hat etwas in Lauingen beobachtet?

Die Tat geschah zwischen Sonntagabend und Montagmorgen in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro

Ein bislang Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag einen weißen Seat Ibiza auf einem öffentlichen Parkplatz in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen beschädigt. Laut Informationen der Polizei wurde die Rückleuchte oberhalb der Heckscheibe beschädigt.

Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Tatzeitraum wird zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 7 Uhr, beziffert. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung an Kfz aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)