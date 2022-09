Auto erfasst in Lauingen Fußgängerin auf Zebrastreifen

Eine 33-Jährige wollte am Donnerstag mit ihren beiden Kindern auf einem Zebrastreifen die Herzog-Georg-Straße überqueren. Dabei wurde sie von einem Autofahrer übersehen.

Eine 33-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr mit ihren beiden drei und sieben Jahre alten Kindern den Zebrastreifen auf Höhe des Drogeriemarktes in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen überqueren. Dabei trug die Mutter den dreijährigen Sohn auf dem Arm.

Die Mutter stürzt auf die Fahrbahn und wird verletzt

Ein herannahender 62-jähriger Autofahrer habe nach Angaben der Polizei die Fußgänger übersehen und erfasste die Mutter mit seinem Wagen. Die 33-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen. Ihre beiden Kinder seien laut Polizeibericht zum Glück unverletzt geblieben. (AZ)