Lauingen/Bachhagel

08:14 Uhr

Frau aus Bachhagel soll angeblich 39.000 Euro gewonnen haben

Plus Die Bachhaglerin fiel aber nicht auf den Trick herein. Ein Mann aus Lauingen hatte dagegen eine Grafikkarte gekauft, aber nie erhalten.

Am Mittwoch hat eine Anwohnerin aus der Gemeinde Burghagel einen Anruf einer angeblichen Gewinnzentrale. Ihr wurde erklärt, dass sie 39.000 Euro gewonnen hätte und für die Auszahlung 900 Euro per EC-Karte an zwei Mitarbeiter übergeben sollte. Diese würden mit einem Geldtransporter kommen und dann ihren Gewinn auszahlen. Die Geschädigte fiel nicht auf den Betrug herein und erstatte Anzeige, so dass kein Schaden entstand.

