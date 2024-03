Mehr Einwohner, mehr Kinder, mehr Schüler: So entwickelt sich Lauingen

Lauingen wächst. Dadurch gibt es auch mehr Schüler und Kindergartenkinder. Die Entwicklung der Stadt in Zahlen.

Die Einwohnerzahl der Stadt Lauingen ist bis Mitte 2023 auf 11.424 gestiegen. Am 30.6.2018 waren es noch 10.935. Übrigens: 1939 zählte man 5837 Einwohner. Diese Zahlen gehen aus dem Vorbericht zum Haushaltsplan hervor. Mit den Einwohnern stieg auch die Zahl der Kinder und Schüler in Einrichtungen der städtischen Trägerschaft weiter an. So registrierte die Stadt in ihren Kindergärten mit 310 Kindern rund 14 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahrs. Die meisten davon im Kinderhaus am Bahnhof (129) gefolgt vom Kindergarten Kurlandstraße (85) und dem Kinderhaus St. Martin (73). Auch in Grund- und Mittelschule, die mit fast 42 Millionen Euro Investitionen aufwendig saniert werden sollen, nahmen die Schülerzahlen zu. So verzeichnete die Carolina-Frieß-Volksschule (Grundschule) mit 422 Schülerinnen und Schüler 13 Prozent mehr als im Vorjahr, die Hyazinth-Wäckerle-Volksschule (Mittelschule) mit 206 rund sieben Prozent mehr.

Der Vorbericht gibt auch einen Einblick in die Gemeindeflächen und ihre Nutzung. So verfügt die Gesamtstadt über knapp 4400 Hektar, rund 19 Prozent davon sind Siedlungsflächen (Wohnbau, Industrie und Gewerbe) sowie Verkehrsflächen. Von diesen 4400 Hektar entfallen fast drei Viertel auf die Kernstadt. Die Gemarkung Frauenriedhausen macht 11,5 Prozent der Gesamtfläche aus, gefolgt von Veitriedhausen mit 9,5 Prozent und Faimingen mit 6,5 Prozent. Von der Gesamtfläche werden drei Viertel, das heißt 3348 Hektar als sogenannte Vegetationsfläche ausgewiesen, davon fast 60 Prozent Landwirtschaft und rund 14 Prozent Wald.