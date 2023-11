Lauingen

vor 17 Min.

Eine Sprachbox stellt in Lauingen alles auf den Kopf

Plus Der Spaßclub zeigt bei seinem aktuellen Theaterstück die Tücken der modernen Technik. Das Ensemble begeistert das Publikum auch mit "ehrlichen Gaunern".

Von Simone Fritzmeier

Seit 25 Jahren sind Elmar und Edith Hoppenstedt verheiratet. So richtig viel zu sagen, haben sich die beiden schon länger nichts mehr. Zumindest erzählen sie sich nicht mehr alles. Das stört die beiden nicht, im Gegenteil. Viel lieber verbringen sie doch Zeit mit ihren Affären. Denn sowohl die junggebliebene Edith, als auch der Möchtegern-Macho Elmar sind schwer beschäftigt mit ihren Liebschaften. Viel mehr noch mit der Geheimhaltung der außerehelichen Aktivitäten. Die Lösung? Getrennter Urlaub.

Tanja Mack und Christian Hoffmann spielen ein Liebespaar. Foto: Simone Fritzmeier

Dass sich die Eheleute dabei aber gegenseitig etwas vorgaukeln und sich beide - samt Liebhaber und Liebhaberin - kurz nach der vermeintlichen Abreise wieder im eigenen Haus treffen, spielt fast eine Nebenrolle. Aber es ist der Beginn eines Theaterstückes, das alles mitbringt, was es braucht: die nervige Tante mit der neugierigen Freundin, Geld, Liebe und Lügen sowie einen etwas unbeholfenen Polizisten und zwei sehr besondere Einbrecher. Vor allem ist das Theaterstück, das der Spaßclub Lauingen derzeit auf der Bühne in der Auwaldgaststätte präsentiert, eines: lustig und mitten aus dem Leben. In groben Teilen zumindest.

