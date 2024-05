Fahrradfahrer mit 1,2 Promille streift beim Abbiegen ein Auto

In Lauingen streifte am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer ein entgegenkommendes Auto. Ein Bluttest ergab einen Wert von 1,2 Promille.

Am Donnerstagnachmittag hat ein 64-Jähriger Fahrradfahrer in Lauingen beim Abbiegen von der Mozartstraße nach rechts in die Wilhelm-Ködel-Straße ein entgegenkommendes Auto gestreift. Laut Angaben der Polizei entstand ein Unfallschaden von etwa 3000 Euro. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab bei dem Fahrradfahrer einen Wert von 1,2 Promille. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 64-jährigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (stem)