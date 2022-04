Beim Großbahntreffen in Lauingen erwachen Modellzüge zum Leben

Plus Am Lauinger Wasserturm treffen Modellbau-Profis auf Laien. Es gibt wunderschöne Landschaften, kleine Züge zum Mitfahren und echte Dampfwagen zu bestaunen.

Dampf schießt aus der Lokomotive, dicht gefolgt vom eifrigen Schnauben. Ein leicht stechender Geruch liegt in der Luft, fast wie beim großen Original. Für die umstehenden Besucher ist die Modell-Lok, die da auf den Gleisen vor dem Bahnhof steht, Gesprächsthema Nummer eins. Da wird sich über Rahmenbau, Spurengröße und passendes, vor allem stabiles, Material ausgetauscht. Und natürlich das außergewöhnlich detailreiche, 16 Meter lange Diorama, das Klaus Fischer und Sascha Fliegner über hunderte Kilometer in den Lauinger E-Park gebracht haben, damit es die Besucherinnen und Besucher ein Wochenende lang bestaunen können.