In Lauingen gibt es jetzt eine Bibliothek für Saatgut

Die Lauinger Stadtbücherei bietet seit dieser Woche ein ungewöhnliches Angebot. Wie das Projekt funktioniert.

Ab sofort können die Bürgerinnen und Bürger in der Lauinger Stadtbücherei eigenes Saatgut abgeben, um zu einer Saatgutbibliothek beizutragen. Dabei handelt es sich um eine Sammlung an getrocknetem Saatgut, das „ausgeliehen“ und zu Hause ausgesät werden kann.

Nachhaltigkeit, Vielfalt und Artenschutz ist ein wichtiges Thema. Deshalb bietet die Stadtbücherei Lauingen Saatgut zum Tausch an. Fast 80 Saatgut-Tütchen von Bohne über Tomate bis Löwenmaul können seit Dienstag in der Stadtbücherei Lauingen mitgenommen werden. Aktuelle Medien zur Saatgutgewinnung und Gartengestaltung stehen außerdem zum Ausleihen neben der kleinen Saatgutbibliothek zur Verfügung.

Für die Saatgutbibliothek dürfen Samen abgegeben werden

Wie funktioniert’s? Jeder darf zwei Saatgut-Tütchen mitnehmen, die Samen einpflanzen und den Pflänzchen beim Wachsen zusehen. Die Samen dürfen laut Pressemitteilung im Herbst wieder eingesammelt und in der Bücherei vorbeigebracht werden für die nächsten "Pflanzer" im neuen Jahr. Ebenfalls kann Saatgut aus dem eigenen Garten mitgebracht werden.

Durch die Weitergabe von Samen aus dem eigenen Garten ist es möglich, heimische Pflanzen zu verbreiten, die Pflanzenvielfalt zu fördern und die Freude am Gärtnern zu teilen. Das Saatgut sollte „samenfest“ sein, also keine F1-Hybriden. Gerne darf das Saatgut gleich beschriftet und ein Zettel mit allen wichtigen Infos dazu gelegt werden (das Team der Bücherei stellt hierfür Tütchen zur Verfügung). Das angebotene Saatgut ist ausschließlich für nicht gewerblichen Anbau und Nutzung bestimmt. Das Team der Stadtbücherei Lauingen hofft darauf, dass die Saatgutbibliothek rege genutzt wird und die gärtnerischen Erfahrungen und Erfolge mit anderen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern geteilt werden. Gespendet hat das vielfältige Saatgut die Staudengärtnerei Gaißmayer in Illertissen und der dortige Verein „Förderer der Gartenkultur". (AZ)