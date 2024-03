Kindergarten, Schulen und Co.: Das ist der Stand der Lauinger Großprojekte

Plus Lauingens Bürgermeisterin zieht bei der Bürgerversammlung Bilanz und blickt nach vorn. Zum Kinderhaus an der Kurlandstraße sagt sie: "Es kompostiert sich selbst".

Bürgerversammlungen werden ja gern von Bürgermeistern genutzt, um Bilanz zu ziehen. Man zeigt, was man geleistet hat im vergangenen Jahr und wo die Reise bei bestimmten Themen hingeht. Katja Müller klärte am Montagabend über mehrere Themen auf. Ein Überblick.