Polizei findet bei Mann in Lauingen Marihuana und Amphetamin

Polizeibeamte haben einen 28-Jährigen am Lauinger Bahnhof kontrolliert. Er hatte auch weitere Drogenutensilien in seinem Rucksack.

Die Polizei hat am Mittwoch gegen 20.30 Uhr am Lauinger Bahnhof einen 28-jährigen Mann kontrolliert. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten in seiner Jacke eine geringe Menge an Marihuana sowie Amphetamin.

Der Mann hat zudem Drogenutensilien in seinem Rucksack

Zudem hatte der 28-Jährige weitere Drogenutensilien in seinem Rucksack. Gegen den Mann wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. (AZ)