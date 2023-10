Unbekannte brechen in Lauingen ein Auto auf

Bisher unbekannte Täter haben am Donnerstag ein Auto aufgebrochen, das am Auwaldsee geparkt war. Aus Sicht der Täter jedoch eher umsonst.

Bisher unbekannte Täter haben am Donnerstag zwischen 10.35 und 11.30 Uhr die Beifahrerscheibe eines blauen Hyundai i10 eingeschlagen. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Auwaldsees in der Weisinger Straße in Lauingen. Das teilt die Polizei mit. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten die Unbekannten eine am Beifahrersitz abgelegte Handtasche.

Kaum Diebesgut, dafür hoher Sachschaden

Der Diebstahlsschaden liegt bei etwa 70 Euro, die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefon 09071/560. (AZ)

