Unbekannter schlägt Heckscheibe eines Autos in Lauingen ein

Am Montag parkte ein 59-Jähriger seinen Pkw auf einer Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus in der Ernst-Feller-Straße in Lauingen. In dem Zeitraum zwischen 9 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter das Fahrzeug, indem er die Heckscheibe einschlug. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Dillinger Polizei unter der Rufnummer 09071 / 560 zu melden. (AZ)