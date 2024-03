Unfallflucht in Lauingen: Anwohner hören lauten Aufprall

Unbekannter Fahrzeugführer fährt gegen die Treppe eines Mehrfamilienhauses.

Eine Unfallflucht hat sich am Samstag in Lauingen ereignet. Gegen 11 Uhr hörten Anwohner in der Nikolaus-Geiger-Straße einen lauten Aufprall. Wie sich herausstellte, war ein Fahrzeugführer gegen die Eingangstreppe eines Mehrfamilienhauses gefahren. Der Unbekannte entfernte sich laut Polizei anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und beging Fahrerflucht.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Er verursachte einen Schaden von etwa 900 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)