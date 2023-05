Vandalismus in Lauingen: Briefkasten beschmiert und Päckchen geöffnet

In Lauingen haben sich Unbekannte an einem Briefkasten zu schaffen gemacht. Aktuell wird noch eine Schadenshöhe ermittelt. Wer hat etwas beobachtet?

Eine Anwohnerin am Unteranger in Lauingen stellte am Sonntag fest, dass ihr Briefkasten mit blauer Farbe beschmiert wurde. Außerdem wurde aus dem Briefkasten ein Päckchen entnommen, indem sich eine DVD befand.

Auch die DVD wurde beschmiert. Eine Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Dillinger Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)