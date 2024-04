Gebüschbrand in Lauterbach löst Einsatz aus

Vermutlich war es entsorgte Asche, die das Gebüsch in Lauterbach in Brand setzte.

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 14.20 Uhr in den Buttenwiesener Ortsteil Lauterbach gerufen. In einem Waldstück im Bereich der Wortelstetter Straße war ein Gebüsch in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte ein Passant, das Feuer mittels Wasser aus einer Regentonne zu löschen.

Feuerwehren aus Buttenwiesen und Lauterbach im Einsatz

Der verbleibende Gebüschbrand konnte durch die Feuerwehren Buttenwiesen und Lauterbach, die mit 18 Einsatzkräften vor Ort waren, vollends abgelöscht werden. Als Brandursache dürften dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge entsorgte Asche in Frage kommen, die sich erneut entzündete. Von einem Brandschaden wird derzeit nicht ausgegangen. (AZ)