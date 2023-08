Lutzingen

So läuft Shakespeare auf der Theaterbühne an der Goldbergalm

Plus Die Theatergruppe Lutzingen brachte ein Stück voller Irrungen und Wirrungen auf die Bühne - und begeisterte so das Publikum.

Von Horst von Weitershausen

Alles war angerichtet im Kulturzentrum IBL in Lutzingen. Im Theatersaal genossen die Besucherinnen und Besucher das Sommertheater der Lutzinger Theaterspieler sichtlich. Und der kulturelle Genuss, den das Ensemble servierte, war wieder einmal mehr als köstlich. Ein komödiantisches Bühnenfeuerwerk lieferten die sechs Akteurinnen und Akteure, wobei sie sich beinahe mit schlafwandlerischer Sicherheit an Bühnenpräsenz und Witz die Pointen zuspielten und selbst dabei die notwendige Bühnen-Contenance beibehielten. Was sich als äußerst anspruchsvoll für die sechs Akteure auf der Bühne darstellte, denn das Publikum im Parkett bog sich mit Lachausbrüchen und zollte dem Geschehen auf der Bühne immer wieder freudigen Szenenbeifall.

Worum es bei dem Theaterstück in Lutzingen geht

Die Handlung des Einakters mit dem Titel "Theater macht Freude" von Claudia Gysel ist recht schnell erzählt: Die Theatergruppe Lutzingen probt beim IBL für ihre neue Komödie „Die Julia und der Roman auf der Goldbergalm“. Die Premiere steht unmittelbar bevor. Und da der ursprüngliche Regisseur weggelaufen ist, hat Steffi (gespielt von Steffi Schadl), die selbst ernannte Chefin der Gruppe, einen Profi-Regisseur engagiert. Sehr zum Leidwesen der übrigen Gruppenmitglieder, denn diese sind selbstüberschätzt der Meinung, bereits absolut profimäßige Schauspieler zu sein. Als der neue Regisseur Markus (Markus Weber) dann endlich auftaucht, bringen ihn die Proben allerdings kurz vor den Nervenzusammenbruch. Denn er ist der irrigen Annahme beim Kolping-Theaterensemble in Höchstädt zu sein, um Romeo und Julia von Shakespeare einzustudieren, wohingegen die Lutzinger Akteure sich beim IBL getroffen haben, um ihr Stück mit Handlung auf der Goldbergalm einzustudieren. Die Verwirrungen und Verwechslungen nehmen ihren Verlauf, wobei sich Darstellerinnen und Darsteller mit allem Ernst ihren Rollen hingeben. Neben Steffi Schadl und Markus Weber sind bei der Theaterprobe Marion Eggenmüller, Karin Schweyer, Harald Sager und Stefan Schretle als neuer IBL-Wirt dabei. Letzterer wird wegen seines Auftauchens zu den ungünstigsten Zeiten während der Theaterprobe vom Ensemble immer wieder des Saales verwiesen.

