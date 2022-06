Wespe im Auto: Frau kommt von der Straße ab

Eine Wespe im Auto wurde einer 62-Jährigen zum Verhängnis. Die Frau kam mit ihrem Wagen bei Lutzingen von der Straße ab. Auch ein Kind wurde verletzt.

Eine 62-jährige Autofahrerin und ein sechsjähriges Kind, das im Wagen mitfuhr, haben am Samstagabend gegen 20.15 Uhr bei einem Unfall in der Nähe von Lutzingen Verletzungen erlitten. Die Frau war laut Polizeibericht wegen einer Wespe, die in den Innenraum des Autos gelangt war, auf der Staatsstraße 2212 zwischen Warnhofen und Lutzingen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Der Rettungsdienst bringt die Verletzten in die Nördlinger Klinik

Das Auto schleuderte über eine Böschung und kam schließlich in einer Grünfläche zum Stehen. Die 62-Jährige und das Kind erlitten leichte Verletzungen. Beide konnten sich selbstständig aus dem Wagen befreien und wurden vom Rettungsdienst in das Krankenhaus nach Nördlingen gefahren.

Am Auto entsteht wirtschaftlicher Totalschaden

Am Auto der 62-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ungefähr 8.500 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Unterliezheim war mit 16 Einsatzkräften an der Unfallstelle.