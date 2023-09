Welches Dorfgemeinschaftshaus soll's denn werden?

Bei einer Infoveranstaltung haben am Mittwoch die Mödinger Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich über die verschiedenen Varianten des Projekts zu informieren.

Wie geht es weiter mit dem geplanten Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim? Seit Wochen wird in Mödingen und Bergheim über das Projekt diskutiert, eine Entscheidung soll schließlich am 8. Oktober, dem Tag der Landtagswahl, fallen. Zum ersten Mal in der Geschichte der beiden Orte wird es dann einen Bürgerentscheid geben. Die Frage, die ansteht: Wird es die große Maßnahme oder die kleinere, günstigere Version?

Soll es das große oder das kleine Dorfgemeinschaftshaus werden?

Für die Befürworter haben beide Varianten ihre Vorzüge: Die ehemalige Bäckerei in der Bergstraße soll saniert, die alte Schule dafür abgerissen werden. Soweit der Konsens. Die Frage ist, wie groß der Umbau sein wird. Die große Variante (rund 2,15 Millionen Euro, teilfinanziert durch Zuschüsse) sieht den Anbau eines Veranstaltungssaals vor, die kleine Variante (1,5 Millionen Euro bei geringeren Zuschüssen) nicht. In letzterer würde nur die alte Bäckerei umgebaut werden.

Am heutigen Mittwochabend können sich Bürgerinnen und Bürger genauer über die verschiedenen Pläne informieren und sich ein Bild machen, für welche Variante sie beim Bürgerentscheid stimmen wollen. Die Infoveranstaltung findet ab 19.30 Uhr in der Turnhalle im Kloster Maria Medingen statt. (mayjo)