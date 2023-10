Mödingen

Klares Ergebnis beim Bürgerentscheid: "Da ist jetzt die Kreativität gefragt"

Waren es die Kosten? Oder die Tatsache, dass die alte Schule (rechts) verschwinden sollte? Die Gründe für den Ausgang des Bürgerentscheids in Mödingen solle man nun genau analysieren, sagt der zweite Bürgermeister.

Plus Die Pläne für das Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim fallen bei den Bürgern durch. Dabei stimmen die Ortsteile sehr unterschiedlich ab. Spaltet das die Gemeinde?

Von Jonathan Mayer

Wäre es am Sonntag nach dem Willen der Bergheimerinnen und Bergheimer gegangen, die vor Ort im Wahllokal abgestimmt haben, dann stünde die Gemeinde Mödingen jetzt vor einem Großprojekt. Dann würde die alte Schule in Bergheim abgerissen werden, die Bäckerei würde großzügig umgebaut und ein großer Saal würde daran angebaut werden. Doch es kam anders. Die Bürgerinnen und Bürger von Mödingen und Bergheim haben mit deutlicher Mehrheit gegen das geplante Dorfgemeinschaftshaus gestimmt - und nicht nur gegen die großzügigere Variante, sondern auch gegen die kleine. Jetzt passiert erst einmal: nichts.

Im Detail fiel das Ergebnis wie folgt aus: Für die kleine Variante stimmten 177 Bürgerinnen und Bürger, dagegen 530 (75 Prozent). Für die große Variante stimmten 206, 515 (71,4 Prozent) lehnten sie ab. Interessant: Diejenigen, die im Wahllokal im Ortsteil Bergheim abgestimmt haben, haben mit einer knappen Mehrheit von drei Stimmen (83 zu 80) für die große Variante gestimmt. Nicht eingerechnet sind hier allerdings die Briefwähler. Und: In der Stichfrage fielen 296 der 516 gültigen Stimmen auf die kleine Variante ohne Anbau. Sie hätte allerdings nur Gültigkeit, wenn beide vorherigen Fragen mehrheitlich mit Ja beantwortet worden wären, was nicht der Fall war. Ende Juni hatte der Gemeinderat ebenfalls über beide Varianten abgestimmt und beide abgelehnt. Der Bürgerentscheid bestätigt also im Kern den damaligen Beschluss des Gemeinderats.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

