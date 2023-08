Mödingen

18:10 Uhr

Mödingen bereitet sich auf den ersten Bürgerentscheid vor

Was wird aus der ehemaligen Bäckerei in Bergheim? Darüber sollen die Bürgerinnen und Bürger im Oktober abstimmen.

Plus Der Mödinger Gemeinderat stimmt beim Thema Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim für einen Bürgerentscheid und ein Ratsbegehren. Was es schon jetzt zu wissen gibt.

Von Jonathan Mayer

Im Oktober ist es so weit. Dann sollen Mödinger und Bergheimer Bürgerinnen und Bürger darüber abstimmen, wie es mit dem geplanten Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim weitergehen soll. Wird die alte Bäckerei saniert und ein Veranstaltungssaal angebaut (große Variante)? Oder wird sie umgebaut, aber ohne einen Anbau (kleine Variante)? In beiden Fällen soll die alte Schule abgerissen werden. Der Gemeinderat hat sich für die Abstimmung nun auf ein Vorgehen festgelegt.

Demnach soll es im Oktober nicht nur eine Abstimmung über die große Variante geben, wie sie im Bürgerbegehren gefordert worden war, sondern auch über die kleine Variante. Diese wird im Ratsbegehren gefordert. Ohne dieses hätten die Wählerinnen und Wähler nur entscheiden können, ob die große Variante umgesetzt wird oder gar nichts. Nun haben sie die Wahl zwischen beidem. Am Dienstagabend wurde das Ratsbegehren – im Beisein von rund 30 Besucherinnen und Besuchern – mit einer Gegenstimme von Ratsmitglied Hermann Joas beschlossen.

