25.000 Euro Schaden bei Unfall in Mörslingen

Ein Mann übersieht das Fahrzeug eines anderen. Dann kommt es zum Zusammenstoß.

Am Donnerstagnachmittag kam es am westlichen Ortseingang von Mörslingen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich der Kreisstraßen DLG 15 und DLG 37 kollidierten zwei Autos, nachdem ein 61-jähriger Fahrer beim Überqueren der Kreuzung in Richtung Kreisstraße DLG 37 das Fahrzeug eines von rechts kommenden 49-Jährigen übersehen hatte. Der Zusammenprall führte dazu, dass beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und nicht mehr fahrtüchtig waren. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Dem 61-jährigen Unfallverursacher droht jetzt ein Bußgeldverfahren aufgrund des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung, berichtet die Polizei. (AZ)